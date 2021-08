AMLO arremete contra bloque opositor por frenar revocación de mandato

El Jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, arremetió en contra del bloque opositor conformado en el Congreso por frenar la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la norma reglamentaria de la Ley para la Revocación de Mandato.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, AMLO criticó en especial al coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, y a la senadora panista Josefina Vázquez Mota.

"No quieren, primero todo este bloque conservador, corrupto, reaccionario, se agrupa para que no tuviésemos mayoría en la Cámara de Diputados, porque ahí es donde se aprueba el presupuesto, para atarnos y que el presupuesto ya no se siga destinando a los pobres. Ahí están unidos todos Josefina Vázquez Mota con (Miguel Ángel Osorio) Chong y otros", denunció.

En la sesión del miércoles, el pleno de la Comisión Permanente rechazó la solicitud de Morena para avalar un periodo extra en la Cámara baja, ya que la mayoría no alcanzó las dos terceras partes para sacar adelante la convocatoria, ante la falta de un solo voto.

AMLO llama hipócritas a la oposición que voto contra la revocación del mandato

López Obrador destacó que los legisladores llevan dos años sin ley reglamentaria para la revocación del mandato. "Ayer todavía no se pudo sacar la convocatoria para un periodo extraordinario y que se apruebe la ley reglamentaria para que a principios de abril se lleve a cabo la revocación", comentó.

AMLO también llamó hipócritas a los integrantes de la oposición que votaron en contra de la revocación de mandato.

"¿Y el discurso de tantos años?, fue pura demagogia lo que ellos planteaban de la democracia participativa, del referéndum, del plebiscito, de la consulta. Ahora resulta que no quieren que el pueblo participe y decida si quiere que el Presidente continúe o que se vaya", cuestionó.

AMLO recordó que "el pueblo pone y el pueblo quita" y debe tener siempre "las riendas del poder en sus manos, no las camarillas como éstas que todavía predominan o existen en el Poder Legislativo", afirmó.

EASZ