AMLO arremete contra empresas que tiraron Ley Eléctrica; "no quieren dejar de robar"

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este viernes contra las empresas que lograron echar para atrás la Ley Éléctrica a través de amparos.

En la conferencia matutina, AMLO insistió en que las querellas derivaron del rechazo a que se ponga orden al saqueo que se está realizando al país.

"Estamos poniendo orden, ya no queremos que sigan robando, para decirlo de manera clara, y ellos no quieren dejar de robar. No vamos a dar ni un paso atrás", detalló AMLO en Palacio Nacional.

Dijo que las reformas antipopulares contrarias al interés público en materia de la industria eléctrica, iniciaron desde la época de Carlos Salinas de Gortari.

"Desde que Salinas publicó una ley secundaria para que empresas particulares, nacionales y extranjeras, iniciaran las comercialización de la energía eléctrica.

Antes de Salinas, la CFE era la encargada de la distribución de la energía, no había problema, pero en el marco de la política neoliberal, se inició la privatización de la industria eléctrica", detalló AMLO.

A partir de ese momento, AMLO señaló, las grandes empresas lograron negocios jugosísimos, e hicieron negocio a costa de los mexicanos porque se incrementaron los precios de la luz.

"Esa es la cuestión, se disfraza hablando de que las empresas producen energía limpia y que la CFE genera energía con combustibles contaminantes, que ellos son la modernidad, son muy cuidadosos del medio ambiente, pero todo esto es una simulación, es un disfraz", aseveró AMLO.

AMLO cuestiona modificaciones a la Constitución

La realidad, insistió, es que por todas se hicieron modificaciones a la Constitución, que permiten a las grandes empresas comerciales pagar tarifas más bajas que lo que pagan los consumidores por el consumo en los hogares.

"Y consideramos que esos subsidios que se pagan con dinero del pueblo, deben desaparecer, es una injusticia. Como no quieren perder esos privilegios, acuden a jueces y buscan ampararse, y tienen el apoyo de todos los medios de comunicación. Pero no vamos a permitir que sigan saqueando", aseveró AMLO.

Aprovechó para reiterar que cuando aprobaron la reforma energética, en el sexenio pasado "repartieron sobornos a legisladores y es un asunto que está en manos de la Fiscalía".

Aseguró que la actual política eléctrica no es para hacer negocio sino para "robar a manos llenas".

