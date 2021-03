Y AMLO y Morena ven cruzada del Instituto contra la 4T

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que hay una estrategia política en contra de su movimiento para que Morena no gane la mayoría en la Cámara de Diputados, y exhortó a los consejeros del INE a ser auténticos y verdaderos jueces, que no se inclinen a favor de nadie.

“Este tema lo debe resolver el Tribunal Electoral adecuadamente en el marco de la legalidad, no voy a juzgar, sólo decir que existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría en la Cámara de Diputados, se han agrupado con este propósito”, señaló.

En conferencia de prensa desde Campeche, consideró que hasta ahora no tiene elementos para decir que el árbitro electoral ha actuado con imparcialidad, y recordó que desde hace tiempo en las elecciones de 2006 y 2012 el INE se hizo de la vista gorda ante el fraude electoral y rebase en los topes de campaña.

“Yo no tengo elementos para decir que son autoridades imparciales, me van a querer replicar diciendo que ¿y la elección del 2018? No fue por ellos, eso fue el pueblo, no pudieron porque fue un movimiento que nunca se había visto, 31 millones de votos, eso no lo podía detener nadie”, recalcó.

En ese contexto, el jefe del Ejecutivo federal aprovechó para reconocer la labor que jugó el expresidente Enrique Peña Nieto en la elección de 2018 de no intervenir en el proceso electoral.

Siempre hay una reacción conservadora, así ha sido la historia de México cuando se hace una transformación

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“He hecho el reconocimiento al presidente Peña porque no se metió como lo hizo abiertamente Fox y Calderón. No hubiesen logrado arrebatarnos la Presidencia (en 2018) pero sí hubiese habido más problemas si participa el presidente Peña”, remarcó el jefe del Ejecutivo.

Cuestionado sobre los lineamientos del INE para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, aprobados por los consejeros el pasado 19 de marzo, López Obrador confió en que el órgano electoral no se inscriba en esa estrategia contra su movimiento.

“Yo espero que recapaciten porque hasta las piedras cambian de modo de parecer y que ya actúen con rectitud, con integridad, con legalidad, y se haga valer la democracia, que sean auténticos, verdaderos jueces, que no se inclinen a favor de nadie, que tomen partido por la libertad y la democracia”, afirmó.

Andrés Manuel López Obrador criticó el hecho de que el empresario Claudio X. González mandó hasta hacer tazas con la leyenda “si no le quitamos la cámara, nos va a quitar el país”.

“No es pa’tanto, a lo mejor es que está pensando en que ellos eran los dueños del país, entonces sí se los estamos quitando para que el país sea de todos”, dijo.

Respecto a “viejos políticos” que estaban retirados, como los exsecretarios de Segob, Francisco Ramírez Acuña y Santiago Creel, dijo que “están en contra y quieren regresar al antiguo régimen”.