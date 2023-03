AMLO arremete nuevamente contra el Poder Judicial; tiene que darse una reforma, insiste

De nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del Poder Judicial, al que responsabilizó de albergar una gran corrupción, como en el Legislativo, sin embargo, la diferencia es que en este último, aseguró, ya se corrigió.

“Hay que respetar la independencia del Poder Judicial y esperar que se lleve a cabo una reforma del Poder Judicial y con apego a la impartición de justicia pronta, expedita, verdadera. Tiene que llevarse a cabo una reforma, es indudable que existe mucha corrupción en los tres poderes.

"La diferencia es que en el Poder Legislativo ya no hay moches como antes, que incluso le daban dinero a cada diputado por los votos que recibía, eso no hace falta presentar pruebas, aquí podrían venir legisladores a narrarnos cuánto les daban”, propuso el Presidente en Palacio Nacional.

Insistió en que esa reforma ya no le tocará encabezarla, pero su sucesor o sucesora tendría la oportunidad de incidir en el Poder Judicial de dos formas, a través de la iniciativa legislativa o con los nombramientos que le corresponden al Ejecutivo.

Reconoció que él intentó que se llevaran a cabo esos cambios con el nombramiento de ministros, pero “se equivocó”, porque no lo apoyaron.

“No nos fue muy bien, porque el propósito era no enviar una iniciativa, pero si puedo proponer cuatro de 11 y lograr con ellos impulsar de arriba hacia abajo la renovación del Poder Judicial; me equivoqué con los que propuse, que tal que tenga mejor suerte el que me sustituya; también, no es todo el Poder Judicial eso es la Suprema Corte nada más, pero son las dos vías una reforma constitucional y que se tenga una mayoría de ministros no empleados del poder económico, sino verdaderos impartidores de justicia, incorruptibles”, admitió López Obrador.

Insistió en que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no cumple con su labor de vigilar la actuación de los jueces, magistrados y ministros, pues no ha sancionado a ninguno, a pesar de que su administración ha denunciado a varios.

“Para eso está el Consejo de la Judicatura, deben ser como dos mil, mil 500, ¿han sido sancionados jueces, magistrados?, no. Entonces si no se lleva a cabo la reforma al interior hay que seguir haciendo la denuncia.

"Por parte del Ejecutivo puede ayudar, porque puede enviar una iniciativa al Congreso. Yo espero que el próximo presidente tenga mayoría en el Congreso, que su partido tenga mayoría en el Congreso y no simple como ahora, para que pueda llevar a cabo reformas constitucionales, si no va a estar la mafia para impedirlo. Yo ya no pude primero por el tiempo y segunda porque no tenemos mayoría”, reconoció el mandatario.

fgr