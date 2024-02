AMLO arropa a Cuauhtémoc Blanco tras ser abucheado en evento

Luego de los abucheos al mandatario de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador salió en su defensa al asegurar que “es un gran gobernador”, y todo lo logrado en la entidad ha sido gracias al trabajo conjunto entre los gobiernos federal y estatal.

“Yo pienso que es un gran gobernador Cuauhtémoc Blanco, ya les dije, no me importa, es mi opinión y me consta, porque saben que todo lo que hemos hecho en Morelos lo hemos hecho juntos.

“Ustedes no saben lo que he padecido en otros estados con otros gobiernos estatales que en vez de trabajar juntos por el bien del pueblo, ellos hacen todo para bloquear las acciones del Gobierno federal. Aquí no, en Morelos, trabajamos juntos Cuauhtémoc y yo”, afirmó.

Durante la restauración del antiguo Palacio de Cortés y murales de Diego Rivera en Cuernavaca, Morelos, López Obrador sostuvo que tanto él como Blanco Bravo tienen que seguir sirviendo al pueblo que es mucha pieza.

“Han querido muchas veces destituirnos, hacernos a un lado y no han podido porque se cuenta con el respaldo del pueblo. Esta obra del movimiento de transformación no es de un dirigente, todos hemos construido esto”, añadió.

Por ello, “lo quieran o no lo quieran (a Cuauhtémoc), ya saben que yo siempre digo lo que pienso y que mi pecho no es bodega y no podemos pensar todos de la misma manera, ni en la familia, nada. Somos plurales y eso es la democracia, no hay pensamiento único, cada quien piensa libremente”, aseveró.

En tanto, el gobernador morelense al inicio de su mensaje de bienvenida fue abucheado por una parte de los asistentes, e incluso le gritaron “arriba las chivas”. Refrendó a López Obrador su compromiso de respaldar el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Refrendamos todo nuestro apoyo a su proyecto de gobierno y sabemos que el cambio que encabeza va por un buen camino. Somos un México fuerte, y muchísimas gracias señor Presidente, siempre nos ha apoyado en cada momento desde que tomó su gestión”, subrayó.

El exfutbolista resaltó que la entidad por muchos años vivió en el abandono, se frenó el desarrollo del pueblo, pero gracias al respaldo de la Federación se reactivaron los derechos de las familias morelenses, a una mejor calidad de vida, como parte del trabajo en equipo.

Recordó que en los próximos días presentará su quinto informe de gobierno, el cual establece que se tiene una administración ordenada con finanzas sanas, con un proyecto de recuperación y desarrollo.

“Hemos redoblado esfuerzos para recuperar la paz social apegados a los lineamientos de la autoridad federal de seguridad, que logramos anular a importantes objetivos generadores de violencia en el estado, personajes que antes nadie se había atrevido a tocar”, puntualizó Cuauhtémoc Blanco.

En ese sentido, López Obrador precisó que “aquí (en Morelos) hay violencia, necesitamos acabarla pero no con la ‘ley del talión’ como quieren los conservadores, diente por diente, ojo por ojo. Así nos vamos quedar chimuelos y tuertos”.

Insistió en atender las causas, aunque “no les gusta (a los conservadores) cuando digo abrazos no balazos, porque estoy seguro que si atendemos las causas, si la gente tiene para vivir con justicia, para sus alimentos, si son atendidos los jóvenes, la pobreza, la situación va a mejorar”, finalizó.

DMGS