AMLO asegura que deportaciones con Joe Biden siguen igual que con Trump

Las deportaciones de migrantes continúan igual que con la anterior administración de los Estados Unidos de Donald Trump, admitió el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

Andrés Manuel López Obrador refirió que a pesar de las buenas intenciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la política migratoria que planea para México y Centroamérica va a llevar tiempo, mientras continúan las deportaciones en esa administración.

El mismo presidente Biden me ha informado que les va a llevar tiempo definir la política migratoria para ordenar la migración. Que no es que ya todos pueden ir a Estados Unidos y ya van a ser regularizados, todavía no hay una definición en lo concreto, falta ver cómo se aplica. Y decirles incluso que continúan las deportaciones como se daban en el Gobierno anterior, el mismo número