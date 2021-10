AMLO asegura que a todos les conviene la reforma eléctrica

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la reforma eléctrica, enviada la semana pasada a la Cámara de Diputados, le conviene a todos, pues garantizará que no aumente el precio de la energía eléctrica y evitará el desabasto, como ocurre en España.

“La anterior reforma eléctrica se hizo pensando en los grandes corporativos porque ellos fueron beneficiados”, afirmó AMLO durante su conferencia matutina, desahogada en Puebla.

Destacó que con la reforma eléctrica 46 por ciento del mercado será para las empresas privadas, mientras que 54 por ciento para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Destacó que iniciativa de reforma eléctrica no afecta el libre mercado ni ha generado reacción negativa alguna de EU o de los mercados, por lo que pidió a los legisladores que, si no quieren su reforma, se va a saber: "no estén pensando que van a votar en contra y nadie se va a enterar", dice.

"Vamos a tratar de convencer a todos", dijo al referirse a la bancada del PRI en la Cámara de Diputados –que podría garantizar la aprobación del proyecto–, a quienes recordó que el Presidente Adolfo López Mateos, de esa filiación política, fue quien expropió la electricidad en 1960.

AMLO afirmó que la reforma eléctrica busca beneficiar a toda la población para que se paguen precios justos por la energía eléctrica y garantizar su promesa de campaña de no aumentar los precios.

AMLO: Iniciativa de reforma eléctrica contempla la nacionalización del litio

Recordó que en la iniciativa se contempla también la nacionalización del litio , que es un mineral estratégico, necesario para el desarrollo futuro del país; "esto tiene que ver con las nuevas generaciones", apuntó.

"No vamos a permitir que saqueen y se lleven el litio que es de los mexicanos y no sólo de nuestra generación, es de los que vienen detrás", comentó al señalar que algunas potencias buscan mantener el dominio sobre el mineral.

"Nosotros queremos que esos recursos que están en México queden como propiedad de la nación". Andrés Manuel López Obrador

Adán Augusto López, explicó que con la reforma energética del Gobierno anterior favorecía a las “sociedades de autoconsumo”, ya que por medio de éstas se vendía electricidad de manera ilegal 200 por ciento más barata.

