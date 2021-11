AMLO asegura que el mejor método para elegir candidatos es por encuesta

Al insistir en que el mejor método para la selección de candidatos es la encuesta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vuelvan los “tapados” en la sucesión presidencial de 2024.

Nada de tapados. Se acuerdan cómo era antes ¿no?, que el presidente era el que nombraba al candidato con una simulación. Hablaba en ese entonces a don Fidel o al líder de la CNC, pero por lo general era don Fidel y ya se pronunciaba: ‘La CTM -decía don Fidel, que hablaba muy despacio- considera que el hombre que debe continuar con la obra revolucionaria…’ y vámonos AMLO

Durante la conferencia matutina, el mandatario insistió en que en Morena en los estatutos está establecido el que se pueden elegir candidatos con encuestas y él es partidario que se utilicen para evitar problemas.

“Las encuestas son procedimientos democráticos que se usan en todos los partidos; incluso hay partidos en donde en los que sus estatutos establecen ese método de elección de candidatos”, comentó.

Aseguró que apoyará a quienes ganen las encuestas, y eso aplica para quien gane la encuesta a la candidatura a la presidencia de México. “Yo voy a apoyar al hombre, a la mujer, que gane la encuesta. ¿Cómo voy a apoyarla o apoyarlo? Con mi voto, pero es el que gane la encuesta, porque eso nos quita mucho problema y a mí también”, señaló.

Recordó que en el régimen presidencialistas las elecciones eran un mero requisito, pues el candidato en automático era presidente, porque sí había elecciones y a veces candidatos, no todos, pero sí algunos “paleros”.

Recordó que, en la elección de 1976, cuando fue postulado José López Portillo no hubo ni siquiera otro candidato, "porque había partidos paleros; y ahora no, ahora es el pueblo el que decide”.

Todos los votos son iguales, dijo, desde el más humilde campesino hasta el más grande de los empresarios. “Entonces, mi recomendación muy respetuosa es que sea el pueblo”.

“Cuando estaba de jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, yo estaba de dirigente en un partido… No era yo dirigente de partido, era yo dirigente, y acordamos encuesta. Me acuerdo que creo que fueron dos encuestadoras y gané la encuesta. Y Marcelo aguantó el canto de las sirenas, se puso cera en los oídos, porque no todos aceptan”, refirió.

avc