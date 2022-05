AMLO está asociado con dictadores, por eso no quiere ir a Cumbre de las Américas: PAN

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está asociado con dictadores, además que financia al régimen cubano con miles de millones de pesos, por ello los defiende de asistir a la Cumbre de La Américas a realizarse en Estados Unidos.

“El Presidente de México se está asociando con los dictadores, está financiando el régimen cubano; trajo médicos que nunca acreditó que lo fueran y la información es reservada, pagando miles de pesos al régimen, pero se supo que al personal se le pagaban miserables sueldos. Por ello es que el Andrés Manuel López Obrador se equivoca, y se pone del lado incorrecto de la historia y de las dictaduras”, aseveró.

En conferencia en el CEN del blanquiazul, el panista pidió al Ejecutivo actuar como Jefe de Estado y no como líder de partido, por el beneficio del país.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo aseguró que es vergonzoso que el mandatario mexicano se ponga del lado incorrecto de la historia, pues es condenable que, en la Cumbre de las Américas, esté del lado de los dictadores que tanto daño han hecho a sus pueblos.

“El gobierno de Estados Unidos está en su derecho de no aceptar dictadores y personajes detestables como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Me parece que está privilegiando las dictaduras en lugar de privilegiar al pueblo de México, así como el tratado que tenemos con Estados Unidos, ya que 80 por ciento de nuestras exportaciones son con ese país, ya que es nuestro socio comercial más importante”, explicó.

Luego de ser elegida como presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (OCDA) dijo que al Presidente de México solo le importa abanderar causas políticas que no son para el país importante, ya que México no está a favor de las dictaduras. “México no está de acuerdo con dictadores, me parece delicado y están poniendo en aprietos al canciller mexicano”, aseveró.

FBPT