AMLO ataja las críticas contra la refinería de Dos Bocas, ya la quisieran otros países, sostiene

El Presidente Andrés Manuel López Obrador responde a los detractores de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, quienes advierten que tiene un aeropuerto que no tiene vuelos y ahora un refinería que no produce gasolinas.

Rocío Nahle está llevando a cabo la integración de todas las plantas, es un proceso, pero queremos que para diciembre ya esté produciendo. Ayer comentaba yo que los adversarios que se enojan mucho, dicen bueno el aeropuerto no se usa, sí pero ya lo tenemos ahí y sí se usa y cada vez se va a usar más AMLO.

Señaló que todo sucederá a su tiempo, y la refinación de petróleo en Dos Bocas iniciará en diciembre.

“Lo mismo en el caso de la refinería, ya está construida ¡ah pero todavía no produce gasolina!, ya va a producir, lo importante es que ya la tenemos, ya quisieran otros países contar con una refinería así, aún no integrada y aún no produciendo, brincos dieran de alegría, entonces todo va a su tiempo”, aclaró el Presidente.

Sobre el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, López Obrador reconoció que todavía no ha tomado ningún vuelo comercial desde esa terminal aérea, pero no lo hace porque no le gusta “dar show”.

“No todavía, pero ya cuando yo pueda es que no voy a hacer un show, no hay necesidad todo a su tiempo, dicen bueno, pero no se usa, si ya hay vuelos y cada vez van a haber más vuelos, y ayer hablaba yo de cómo hay un daño estructural en la terminal dos porque no hicieron bien la obra y tenemos que apuntalar y si se necesitara por ejemplo cerrar una parte, tenemos ya el aeropuerto alterno, si no lo hubiésemos construido en tan poco tiempo, imagínense en qué situación estaríamos”, afirmó el mandatario.

