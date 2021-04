AMLO: Aumentará presencia militar en frontera sur para proteger a niños migrantes

Al asegurar que habrá recursos ilimitados para atender el problema migratorio, el Presidente Andrés Manuel anunció el reforzamiento de la seguridad en la frontera con Guatemala con más elementos militares, pues se dará prioridad a la protección de los niños y niñas migrantes porque "no queremos desgracias".

No quiero dar números (de militares), pero si vamos a trabajar con más intensidad en la frontera sur por las circunstancias, estas especiales de la migración sobre todo lo que tiene que ver con la protección de los menores. No queremos desgracias, no queremos actuar sin prevenir ante una situación delicada insistió.

En conferencia de prensa informó que se acordó con los gobernadores de Tabasco, Adán Augusto López, y de Chiapas, Rutilio Escandón, así como presidentes municipales de la franja fronteriza del sur, brindar protección a los migrantes.

Se llegó al acuerdo de establecer un plan, reforzar lo que ya venimos haciendo, pero ahora dar más atención a la protección de los niños, porque eso es lo más preocupante. Ya hemos dicho aquí y en todos lados de que tenemos que darle seguridad al migrante, cuidarlo refrendó.

Más adelante detalló que se pretende evitar que los migrantes atraviesen por situaciones de peligro como ocurrió en Camargo, Tamaulipas, en enero pasado, cuando se hallaron 19 cuerpos calcinados de personas guatemaltecas y mexicanas, en una camioneta.

"Fue un hecho lamentable", expresó luego de subrayar que "si eso no lo queremos para adultos, mucho menos lo queremos para niños".

El tabasqueño resaltó el aumento migratorio en México, pues a pesar de no contar con la cifra más reciente de abril es preocupante esta situación porque tan sólo en diciembre del año pasado se reportó la detención de 4,993 menores no acompañados, y para marzo de 2020, la cifra fue de 18,800.

Insistió en que este jueves durante la Cumbre sobre Cambio Climático, a distancia, solicitará el apoyo de Estados Unidos para reforestar Centroamérica, mediante el programa Sembrando Vida.

Se prevé la siembra de tres mil millones de árboles para dar empleo a un millón 200 mil campesinos centroamericanos, y con ello atender de raíz las causas que generan la migración.

Vamos hablar mañana, claro que no es migración, pero sí hay una relación porque la gente, independientemente de los polleros, los traficantes, salen en búsqueda de mejores condiciones de vida, de trabajo, para salir adelante enfatizó.

El primer mandatario comentó que para ello se requiere presupuesto, el cual se definirá la próxima semana, sin embargo "no hay límite porque es un asunto humanitario".

Abundó que para su gobierno los derechos humanos, a la vida, siempre será una prioridad "y no tiene techo financiero, no hay límite, es lo que se necesite, se requiera. Afortunadamente tenemos presupuesto porque no hay corrupción".