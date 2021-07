El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que el aumento de contagios por COVID-19 no debe ser pretexto para evitar el regreso a clases presenciales en agosto, ya que los niños y adolescentes no corren riesgos, además de que durante este periodo ya "se convirtieron en adictos a los videojuegos".

"Yo estoy a favor de que se regrese a clases, está creciendo, no mucho, sí hay contagios, sin embargo no hay riesgos mayores para los niños, para los adolescentes, se puede tener un buen control. No debe ser ese el pretexto, la excusa". Andrés Manuel López Obrador

En conferencia de prensa, AMLO destacó que México es de los pocos países en el mundo que mantiene las escuelas cerradas, desde el 23 de marzo de 2020 cuando se decretó la alerta nacional por COVID-19, por lo cual insistió en que el nuevo ciclo escolar 2021-2022 debe ser presencial.

lee más SEP insiste en que en el próximo ciclo escolar se reanuden las clases presenciales

AMLO señala que las clases presenciales son importantes para el cuidado emocional de los estudiantes

"Ya no es posible, no es conveniente que se continúe con las clases a distancia, necesitamos pensar en los niños, los adolescentes, no sólo cuidarlos, hay que hacerlo para que no se contagien, sino cuidarlos también emocionalmente y la escuela es fundamental". Andrés Manuel López Obrador

AMLO explicó que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez tiene la instrucción de iniciar con el plan para que no haya limitación alguna en el regreso a clases presenciales a finales de agosto, como atender aquellas que fueron vandalizadas o carecen de agua.

Lamentó que en todo este tiempo de inactividad en las escuelas los niños estén pegados a los videojuegos, a los aparatos electrónicos donde están recibiendo información tóxica, señalando que incluso ya se convirtieron en adictos a ellos.

lee más Regreso a clases presenciales se mantiene para el 30 de agosto

AMLO dice que ante el encierro, los niños se están volviendo adictos a los videojuegos

De acuerdo con AMLO, ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas, pues eso "les está causando un gran daño; están ahí sometidos dependiendo muchos de los aparatos, están recibiendo información tóxica", señaló.

"Hay niños que están en los juegos o estos aparatos electrónicos por horas, por horas". Va uno y les dice: 'Hola, ¿cómo estas', 'Ya estoy aquí, ya vine', 'Espérate'", comentó López Obrador sobre las respuestas que los pequeños dan a sus padres cuando se dirigen a ellos.

"Hasta le pueden decir a uno una grosería, porque están compulsivamente (jugando). Eso no está bien, no, es una adicción. No, (que vayan) a la escuela", reafirmó.

lee más PRD propone que autoridades vigilen videojuegos en línea y redes sociales

AMLO aclara que el regreso a clases presenciales es fundamental para el desarrollo de los estudiantes

AMLO dejó claro que hay algunos sectores que se resisten al regreso a clases presenciales, sin embargo esto es una actitud contraria al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.