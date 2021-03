AMLO: Aumento de feminicidio en México es por reclasificación del delito

El incremento de feminicidios en México se debe a la reclasificación del delito de homicidio contra mujeres, que inició en este gobierno, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador al reiterar que no habrá impunidad en el asesinato de la salvadoreña Victoria Salazar, presuntamente a manos de policías de Tulum.

"También en el caso de los feminicidios, antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios; esta clasificación comienza prácticamente con nosotros, por eso también el aumento del feminicidio, entre otras cosas, porque antes asesinaban a las mujeres y no se consideraba feminicidios, eran homicidios", explicó.

AMLO aseguró en conferencia de prensa en Palacio Nacional, que en su gobierno no hay impunidad para nadie, además de que no se ocultan las cosas como sucedía en el pasado en la que se negaban los hechos o protegía a los responsables de algún acto ilícito.

"Había impunidad, ahora no, es distinto", sostuvo en referencia al caso de la mujer de origen salvadoreño que falleció tras ser tratada de forma brutal por elementos de la policía de Tulum, Quintana Roo, lo cual, insistió, es una vergüenza.

"Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, que no haya violencia, y protegiendo a las mujeres y no va a quedar impune ningún crimen. Ayer hablaba yo de que la diferencia de nuestro gobierno con lo que sucedía en gobiernos anteriores es de que antes había estos crímenes y podía haber impunidad", dijo.

Sin embargo, López Obrador destacó que, en el caso de Victoria Salazar, "no se vale acusar a otras instancias de gobierno. Es una brutalidad que no se debe permitir, que no debería de existir en nuestro país y en ningún otro del mundo".

Cuestionado sobre la declaración del presidente de El Salvador, Nayib Bukele de que aún faltan otras personas por detener, implicadas en el caso de la joven fallecida en Tulum, el titular del Ejecutivo expresó su desconocimiento sobre la base en que lo mencionó.

"No sé qué información adicional pueda tener", respondió y pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard ahondar en el tema.

En ese sentido, el canciller refirió que lo único que se conoce es lo que presentó ayer la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo sobre la detención de los cuatro policías presuntamente implicados en el caso, "no tenemos información adicional, es la que ha dado a conocer la fiscalía estatal".

Añadió que el gobierno federal confía en que la Fiscalía quintanarroense llegue al fondo de lo ocurrido el sábado pasado en Tulum y se castigue a los responsables, porque "el Presidente manifestó su condena y el compromiso de que no habrá impunidad por parte de él".

Violencia, desigualdad y feminicidios, fruto de la decadencia neoliberal

AMLO aseguró este martes que la violencia y los feminicidios en el país son fruto de la decadencia provocada por los 35 años de gobiernos neoliberales.

"Yo quisiera que el caso de los feminicidios se inscribiera en esta realidad. Cómo quisiera que se inscribiera en esta realidad la destrucción del medio ambiente, la violencia en general. ¿Por qué se desató la violencia?, pues por esto. ¿Es porque somos malos los mexicanos por naturaleza? No, por estas circunstancias, que abandonó al pueblo, a los jóvenes. Entonces, esto fue lo que ocasionó la decadencia", comentó.

AMLO subrayó que en el periodo neoliberal en México significó la degradación progresiva, que afectó la moral y la política.

"Para que vean el grado de degradación que había, ¿ustedes creen que estaba consciente (Ernesto) Zedillo, aceptar el empleo de la empresa de ferrocarriles que él mismo vendió? ¿Ustedes creen que pensó que eso era inmoral? Les aseguro que no lo vio inmoral".

En el caso de Carlos Salinas de Gortari: "¿Creen que le pareció inmoral entregar los bienes de la nación a sus allegados? ¡No! Creían que era la modernidad.

"¿Creen que Fox consideró inmoral que se robaron la elección presidencial en 2006? ¡No! Si hasta lo presumía", refirió AMLO.

Mientras que cuestionó lo realizado por Felipe Calderón. "¿Consideró inmoral ir a trabajar a Iberdrola, recibir dinero de la empresa que había recibido un trato especial del gobierno de México?. Por eso hablo de decadencia. El problema es la corrupción y falta de honestidad", puntualizó.

AMLO refrendó su compromiso de no intervenir en las elecciones del próximo 6 de junio, con el propósito de que sean libres y transparentes porque así lo establece su convicción democrática.

Más adelante comentó que seguirá utilizando las conferencias mañaneras para ejercer su derecho de réplica y enfrentar cualquier "mayoriteo" que le quieran hacer sus opositores.

"Tenemos que decir nosotros algo, no prohibir, no censurar pero sí ejercer el derecho de réplica que es lo que hacemos, porque de lo contrario nos aplastarían", justificó al rechazar que use su poder presidencial en las mañaneras para golpear a sus adversarios.

"Nooo, porque me mayoritean", insistió AMLO al asegurar que "el conservadurismo los tiene casi a todos (los medios) comprados o alquilados, con honrosas excepciones", finalizó.