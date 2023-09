Las autodefensas, un error, dice el Presidente

La creación de autodefensas agravó la situación de violencia e inseguridad en Michoacán, donde, denunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el exmandatario Felipe Calderón “le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero”, al declarar la guerra al narcotráfico.

Ante los recientes hechos de violencia registrados en esa entidad, afirmó que se trabaja en conjunto con la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad del estado para tener mayor presencia, con el fin de proteger a la población. Incluso, refirió que el martes se dio una detención importante de delincuentes en Tierra Caliente, aunque no dio más detalles.

“Yo no estoy de acuerdo en la creación de estas guardias civiles, autodefensas; creo que fue un error que se cometió en su momento, que agravó más la situación. Se está trabajando en eso, estamos en Michoacán, la Guardia Nacional, y hay mucha presencia, detenciones, se protege a la gente y se detiene a delincuentes”, dijo.

López Obrador indicó que es una obligación del Estado mexicano garantizar la paz y la tranquilidad, por lo cual no se puede autorizar la creación de estos grupos de autodefensas; “no es correcto”.

Agregó que se tiene información del Gabinete de Seguridad sobre la disminución en el número de homicidios en la entidad en los últimos seis meses.

“Claro, hay todavía violencia porque, aunque no les guste a los fachos, fifís; imagínense que en Michoacán, Tierra Caliente, fue donde declaró la guerra (Felipe) Calderón. Se puso un traje militar y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero. Lo que estamos padeciendo ahora en materia de seguridad no surgió de la nada”, expuso el mandatario.

De acuerdo con la gráfica mostrada en la conferencia, López Obrador mencionó que hubo 138 homicidios en agosto en Michoacán, 29 delitos menos que en julio, y continúa la tendencia a la baja, cuando en diciembre se disparó el índice, explicó.

“Estamos pendientes todos los días y para que no se enojen los adversarios, ningún presidente se levantaba temprano. ¿Ustedes creen que Fox se levantaba temprano a atender el tema de inseguridad? ¿Calderón se levantaba temprano? Que se acostaba muy tarde”, cuestionó.

El mandatario aclaró que tiene que responder a los señalamientos a su gobierno de que no hay buenos resultados en materia de seguridad, pues “nuestros adversarios, los conservadores, fachos, con su prensa vendida o alquilada que no informa, sino manipula, quieren distorsionar las cosas”.

Retomó los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 del Inegi, los cuales destacan que hay menos víctimas del delito, con 20.1 por ciento menos, así como menor incidencia delictiva y reducción de los principales delitos.

“Ahí vamos, no es un asunto fácil, es complejo, por lo que hablaba. Imagínense de que (Genaro) García Luna era el encargado de la Seguridad Pública. ¡Ay nanita! Nada más que de eso ya no quieren hablar, no dicen nada, y además esta es la percepción que existe ahora sobre inseguridad.

“Si se dan cuenta, a pesar de la campaña de los medios de manipulación, la gente está consciente que estamos trabajando para garantizar la paz, es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo”, concluyó.