¿De qué murió Alfredo Elías Ayub y qué enfermedad padecía?

Por la noche de este miércoles se dio a conocer el fallecimiento de Alfredo Elías Ayub, quien dirigió la CFE por más de 10 años y fue consideraro por muchos como un servidor público comprometido con su trabajo.

Alfredo Elías Ayub falleció a los 75 años de edad, y su muerte fue confirmada pro el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien publicó un emotivo mensaje en redes sociales ofreciendo sus condolencias a la familia del empresario

“Con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Alfredo Elías Ayub. Uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran persona. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y familiares, en especial a @arturoelias” publicó Felipe Calderón en su cuente de X

Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lamentó el fallecimiento del empresario, quien fue exdirector general de la empresa desde 1999 hasta 2011, quien señalaron que era muy respetado y apreciado por su trayectoria y el compromiso que tuvo con el sector eléctrico nacional.

CFE lamenta el fallecimiento de Alfredo Elías Ayub ı Foto: X:@CFEmx

Alfredo Elías Ayub estuvo en su cargo como director de la CFE durante tres sexenios distintos, pues fue nombrado cuando Ernesto Zedillo estaba en el cargo en 1999 y duró en su puesto todo el sexenio en el que Vicente Fox fue presidente, y continuó durante algunos años de la administración de Felipe Calderón.

Por su parte, el expresidente Vicente Fox también emitió un mensaje en el que precisó que tenía “un profundo recuerdo al personaje único, humanista, disciplinado y trabajador que fue Alfredo Elías, nadie como él.”

En la publicación de su cuenta de X, Vicente Fox Quesada envió su más sincero apoyo y solidaridad a la familia del empresario, y precisó que Elías Ayub fue un servidor público “excepcional”.

MI MÁS SINCERO PESAR Y UN PROFUNDO RECUERDO AL PERSONAJE ÚNICO, HUMANISTA, DISCIPLINADO Y TRABAJADOR QUE FUE ALFREDO ELÍAS. NADIE COMO ÉL.

FUE TODO UN PERSONAJE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y UN SERVIDOR PÚBLICO EXCEPCIONAL.

PARA SU FAMILIA, MI MÁS SINCERO APOYO Y SOLIDARIDAD EN… — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 20, 2025

¿De qué murió Alfredo Elías Ayub?

Alfredo Elías Ayub recibió el Premio Nacional de Ingeniería Civil durante su carrera, y además de desempeñarse por más de una década con director de la CFE, también trabajó en el Fondo Mexicano para Actividades Sociales (Fonapas).

Previamnente se había dado a conocer que Alfredo Elías Ayub se retiraría de su cargo en la CFE por problemas de salud, y quien tomó su cargo fue Antonio Vivanco Casamadrid.

En cuanto a los problemas de salud de Alfredo Elías Ayub, se informó que debía someterse a tratamientos intensivos de rehabilitación, pues padecía una enfermedad crónicodegenerativa que afectó su motricidad.

Aunque los familiares del empresario no han dado información sobre la causa de muerte de Elías Ayub, se cree que su causa de muerte podría tener relación con su enfermedad crónicodegenerativa.

Fallece Alfredo Elías Ayub a los 75 años ı Foto: Especial