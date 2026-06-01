¿A qué hora es el Sorteo del Día del Padre 2026 de la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional contará con una edición especial por el Día del Padre, por lo que quienes quieran celebrar a sus papás de una manera distinta podrán comprar un cachito para poder adquirir el premio mayor.

Con la frase “Hoy celebro al hombre que siempre me enseñó a seguir adelante”, la Lotería Nacional dedica el Sorteo Especial del 21 de junio a la celebración y reconocimiento de los padres de las familias mexicanas.

Este Día del Padre se busca rendir homenaje con un sorteo conmemorativo “a una figura fundamental dentro de la sociedad mexicana y sumarse a una tradición que celebra los lazos familiares, los valores y el sentido de comunidad.”

Asimismo, la Lotería Nacional apuntó que este Día del Padre es una invitación para que se valore el acompañamiento, enseñanzas y ejemplo que brindan los padres del familia a las nuevas generaciones.

Sorteo Especial de la Lotería Nacional por el Día del Padre ı Foto: Lotería Nacional

Sorteo del Día del Padre 2026

El Pemio Mayor del Sorteo del Día del Padre 2026 será de 27 millones de pesos en do series, y el cachito para poder participar en este juego que se realizará a las 20:00 horas del domingo 21 de junio tiene un costo de 60 pesos.

La Lotería Nacional busca reconocer la importancia de los padres de familia y de quienes han asumido el rol de padre por muchos años, e invita a las familias “a celebrar esta fecha tan significativa, fortaleciendo una tradición que une a millones de personas en torno a la esperanza, la gratitud y la ilusión.”

El Sorteo Especial de la Lotería Nacional por el Día del Padre 2026 se realizará en el Teatro Lotería Nacional ubicado en Avenida Hidalgo número 130 de la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

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Las personas que compren uno o varios cachitos pueden seguir la transmisión en vivo el domingo 21 de junio a las 20:00 horas por medio del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

Durante el Sorteo del Día del Padre se tendrá un premio mayor de 27 millones de pesos en dos series; es decir, un premio de 13.5 millones de pesos por serie. El costo del cachito es de 60 pesos, y el costo de la serie completa es de mil 200 pesos.

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