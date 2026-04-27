Disponibles los billetes 5 y 6 que integran la colección del Álbum Retro de Lotería Nacional y el Futbol

Siguiendo con la dinámica de completar los 20 billetes para la colección del Álbum Conmemorativo Retro de Futbol gratuito que Lotería Nacional presentó en colaboración con Panini, ya están disponibles los cachitos 5 y 6 que corresponden al Sorteo Zodiaco No. 1744, que se realizará el próximo domingo 3 de mayo del presente año.

Semana a semana, en el marco del Sorteo Zodiaco o el Sorteo Zodiaco Especial, se ponen a disposición dos billetes retro de esta serie que inició el 19 de abril y concluirá el 5 de julio. Durante este periodo, las y los mexicanos, además de tener en sus manos diseños que Lotería Nacional ha reeditado para celebrar el vínculo que la cultura popular y nuestro país mantienen con el balompié, también tienen la oportunidad de ganar grandes premios. Por esta razón, se sugiere que una vez concluido cada sorteo dominical, y antes de pegar los billetes en el álbum, se revise si resultaron ganadores.

El diseño de la pieza 5 evoca el Mundial México 70, cuya estética icónica ha servido de referencia para ediciones posteriores de la Copa del Mundo. En el billete 6, en cambio, se aprecia una ilustración lanzada para el sorteo del 4 de noviembre de 1970, que celebra la pasión por el fútbol entrelazada con una de las tradiciones ancestrales más representativas del país: el Día de Muertos.

La colección de 20 billetes hace un recorrido por la memoria futbolística de México como país anfitrión, evocando momentos que circularon en los años 1970 y 1986, reivindicando el Campeonato Femenil de 1971, y enmarcando todo en la gran fiesta que nuestro país organiza en 2026 junto con Estados Unidos y Canadá.

El Álbum Retro Lotería Nacional y el Futbol es cortesía de la Editorial Panini, resultado de una alianza entre ambas instituciones para su distribución gratuita; el impreso puede conseguirse en los puntos de venta autorizados y la versión digital en miloteria.mx y en la App MiLotería.

El Sorteo Zodiaco No. 1744 se realizará el domingo 3 de mayo de 2026, a las 20:00 horas; reparte un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y tiene una bolsa de 24 millones de pesos en premios, su transmisión será en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional. Los cachitos 5 y 6 ya se encuentran disponibles en los puntos de venta de Lotería Nacional, en milotería.mx y en la App MiLotería.

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FGR