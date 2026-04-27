¿Quién es ‘El Jardinero’, aprehendido hoy 27 de abril por autoridades de México?

La captura de Audias “F”, alias “El Jardinero”, coloca en el centro de la agenda de seguridad a uno de los perfiles más relevantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, señalado por autoridades de México y Estados Unidos como pieza clave en la estructura operativa de ese grupo.

Originario de Huetamo, Michoacán, “El Jardinero” nació el 19 de noviembre de 1980 en la región de Tierra Caliente, una zona marcada por la presencia histórica de organizaciones criminales. Reportes oficiales ubican sus primeros vínculos con actividades ilícitas desde la década de los 2000, periodo en el que comenzó a consolidar su presencia en el occidente del país bajo distintos alias, entre ellos “El Comandante”, “El Bravo 2” y “Audi”.

Con el crecimiento del CJNG durante la siguiente década, “El Jardinero” ascendió dentro de la organización hasta integrarse al círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Investigaciones lo colocan como responsable de tareas estratégicas: coordinación de seguridad, manejo de células armadas, protección de líderes y supervisión de laboratorios clandestinos de metanfetamina en entidades como Jalisco, Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Guerrero y Colima.

Además, autoridades lo vinculan con el control de rutas de trasiego hacia la frontera con Estados Unidos y con la expansión territorial del grupo en zonas clave. Su nombre aparece en indagatorias relacionadas con enfrentamientos armados contra fuerzas de seguridad y disputas con organizaciones rivales.

Uno de los episodios más relevantes en su historial ocurrió en abril de 2015, cuando autoridades señalaron a “El Jardinero” como presunto responsable operativo de la célula implicada en una emboscada contra policías estatales en Soyatlán, Jalisco, donde murieron 15 agentes, uno de los ataques más letales contra corporaciones de seguridad en esa entidad.

En 2016 fue detenido en Bahía de Banderas, Nayarit, acusado de coordinar actividades de producción y tráfico de drogas. Sin embargo, recuperó la libertad posteriormente por resoluciones judiciales o fallas en el proceso, lo que permitió su regreso a la estructura criminal.

Años más tarde, en noviembre de 2023, logró evadir un operativo federal en Zapopan. Aunque las autoridades capturaron a otros integrantes de su red y rescataron a una víctima, Flores Silva escapó con apoyo de operadores cercanos.

Informes de seguridad también lo relacionan con una alianza táctica con la facción de Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el contexto de disputas internas del Cártel de Sinaloa. En ese esquema, “El Jardinero” habría aportado células armadas y logística en territorios estratégicos.

Tras la muerte de “El Mencho” en febrero de 2026, su nombre comenzó a figurar como posible sucesor dentro del CJNG, lo que elevó su perfil dentro de las listas de objetivos prioritarios en ambos países. Su reciente captura abre una nueva etapa en esa disputa interna y en la presión institucional contra la organización.

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FGR