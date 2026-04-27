Urgente abordar movilidad humana desde una perspectiva integral: Morena

En el marco de la Segunda Jornada del Foro Migración y Derechos Humanos: Retos y Perspectivas Contemporáneas, la diputada Maribel Solache González destacó la necesidad de abordar la movilidad humana desde una perspectiva integral, con enfoque en la dignidad y los derechos humanos.

Durante el evento realizado en la Cámara de Diputados, la legisladora dio la bienvenida a especialistas, académicos, estudiantes y representantes de organismos internacionales, subrayando la importancia de construir un diálogo serio y responsable en torno a uno de los fenómenos más complejos del siglo XXI.

Solache González resaltó que México enfrenta una nueva realidad migratoria al ser simultáneamente país de origen, tránsito, retorno y destino, lo que —dijo— exige instituciones modernas, políticas públicas sensibles y una legislación centrada en la persona.

“El fenómeno migratorio no puede entenderse sólo desde cifras o estadísticas; tiene rostro humano, son historias de esfuerzo, esperanza y resiliencia”, expresó.

Migrantes deportados de EU, en el puente El Chaparral, en Tijuana, en enero. ı Foto: AP

En ese contexto, compartió su propia experiencia migratoria, al señalar que vivió durante dos décadas en Estados Unidos antes de regresar a México en 2024, lo que le permite —afirmó— representar con mayor cercanía a las y los mexicanos en el exterior.

La diputada también advirtió sobre la situación de connacionales en centros de detención en Estados Unidos, donde, según mencionó, miles de personas enfrentan procesos migratorios tras haber buscado oportunidades laborales o educativas.

El foro contó con la participación de la investigadora Eunice Rendón Cárdenas como ponente magistral, así como de especialistas en temas migratorios y derechos humanos que integraron el panel “Migración: Retos Contemporáneos”.

Asimismo, la legisladora reconoció el respaldo de la diputada Marcela Guerra Castillo y la colaboración académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, lo que permitió consolidar este espacio de análisis entre la academia y el Poder Legislativo.

Solache González reiteró que desde el Congreso se impulsarán acciones para mejorar los servicios consulares, facilitar la identidad jurídica de personas retornadas y fortalecer los derechos político-electorales de los mexicanos en el extranjero.

Finalmente, enfatizó que este tipo de encuentros no sólo buscan diagnosticar problemáticas, sino generar propuestas concretas que se traduzcan en políticas públicas efectivas.

“Ningún ser humano es ilegal”, concluyó.

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LMCT