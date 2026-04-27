Reformas para frenar alza en seguros médicos podría derivar en riesgos fiscales: PAN

La Cámara de Diputados discutirá este martes un dictamen que plantea modificaciones a diversas leyes con el objetivo de contener el incremento en las pólizas de seguros de gastos médicos mayores, en medio de un contexto de alzas que han impactado a millones de mexicanos.

Al respecto el diputado Éctor Jaime Ramírez señaló en entrevista que, si bien es positivo que avance la discusión, el proyecto presenta limitaciones importantes y podría enfrentar resistencia por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a su posible impacto en la recaudación federal.

El legislador, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, recordó que su bancada impulsó una iniciativa para frenar los aumentos en las primas de seguros médicos, luego de que más de 14 millones de mexicanos iniciaran 2026 con incrementos de entre 20% y 40%, y de hasta 75% en el caso de adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

TE RECOMENDAMOS: Se arresta a seis extranjeros Seguridad federal asegura cerca de una tonelada de cocaína en costas de Chiapas

El dictamen, elaborado por la Comisión de Hacienda, propone cambios a diversas normativas, entre ellas la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Sobre el Contrato de Seguro y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el fin de reducir el costo de los seguros médicos.

Seguro médico ı Foto: Especial

Entre las medidas contempladas destacan: Limitar incrementos de primas a partir de los 60 años; prohibir cancelaciones unilaterales para adultos mayores (salvo fraude o falta de pago); incentivar programas preventivos y garantizar la portabilidad de antigüedad y periodos de espera.

No obstante, el diputado advirtió que el dictamen no incorpora criterios recientes de la Suprema Corte en materia de no discriminación ni establece mecanismos claros para garantizar derechos como la libre elección de médicos o la portabilidad efectiva de seguros.

Uno de los principales cuestionamientos del PAN es que la propuesta no corrige el impacto fiscal derivado de la Ley de Ingresos 2026, que impide a las aseguradoras acreditar el IVA cuando cubren siniestros.

Según explicó Ramírez, este cambio convirtió el impuesto en un costo directo para las compañías, lo que se ha trasladado a los usuarios mediante aumentos en las primas.

El Pleno de la Cámara de Diputados, en sesión del 21 de abril de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

“Las pólizas han registrado incrementos de entre 20% y 75% por esta medida, y eso no se corrige en el dictamen”, advirtió.

Aunque la iniciativa plantea aplicar tasa cero de IVA a personas mayores de 60 años, el legislador consideró que la medida es insuficiente al no atender el problema de manera generalizada.

El diputado alertó que, en los primeros meses del año, miles de familias han recibido notificaciones de aumentos que hacen inviable mantener sus seguros médicos, obligándolas a elegir entre la cobertura de salud o gastos básicos como vivienda y educación.

Asimismo, señaló que este fenómeno tiene efectos regresivos, ya que los hogares de ingresos medios son los más afectados, mientras que quienes cuentan con mayores recursos pueden absorber los incrementos.

La Cámara de Diputados discutirá mañana cambios a varias leyes para detener el incremento de los seguros médicos. Esperamos que @Hacienda_Mexico tenga voluntad de avanzar



14 millones de mexicanos, incluso quienes tiene IMSS e ISSSTE, necesitan pagar sus seguros. Te cuento👇



La… pic.twitter.com/evWjgJid9S — Dr. Éctor Jaime (@ectorjaime) April 27, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT