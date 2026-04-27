Fechas de pago de Programas para el Bienestar confirmadas para mayo 2026

Los Programas para el Bienestar brindan apoyos económicos a diversos sectores vulnerables de México, incluyendo adultos mayores, madres trabajadoras, estudiantes, y personas con discapacidad.

Cada uno de estos programas está dirigido a un sector en específico, y regularmente los depósitos de cada uno de los programas se realiza bimestralmente en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Las y los beneficiarios de los programas del Bienestar no requieren retirar el dinero de sus apoyos cuando les cae el depósito, pues este se encuentra seguro en su cuenta y la tarjeta se puede utilizar en los establecimientos que cuenten con una terminal para realizar cobros con tarjetas.

El dinero de estos apoyos se puede retirar en los cajeros del Banco del Bienestar, o en el cajero de cualquier otra identidad bancaria; sin embargo, en estos se requiere hacer el pago de la comisión correspondiente.

📜 La mayoría de los #ProgramasParaElBienestar son derechos constitucionales.



El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum los fortalece y garantiza su entrega para que millones de familias sigan accediendo a educación, salud y bienestar. 👨‍👩‍👧‍👦



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Calendario de pagos del Bienestar mayo 2026

Las y los beneficiarios de las pensiones Adultos Mayores, Mujeres Bienestarm Personas con Discapacidad, y de Madres trabajadoras pueden disponer de sus apoyos conforme a las fechas establecidas en el calendario.

El calendario para el pago de los Programas del Bienestar aún no ha sido publicado, pues este regularmente se da a conocer el primer día hábil del mes en el que se realizará el depósito.

Sin embargo, se puede estimar que los pagos correspondientes se realicen en días similares a los que se han realizado en meses anteriores, por lo que el calendario tentativo de pagos del Bienestar es el siguiente:

Lunes 4 de mayo: letra A

Martes 5 de mayo: Letra B

Miércoles 6 y jueves 7 de mayo: Letra C

Viernes 8 de mayo: Letras D, E, F

Lunes 11 y martes 12 de mayo: Letra G

Miércoles 13 de mayo: Letras H, I, J, K

Jueves 14 de mayo: Letra L

Viernes 15 y martes 19 de mayo: Letra M

Miércoles 20 de mayo: Letras N, Ñ, O

Jueves 21 de mayo: Letras P, Q

Viernes 22 y lunes 25 de mayo: Letra R

Martes 26 de mayo: Letra S

Miércoles 27 de mayo: Letras T, U, V

Jueves 28 de mayo: Letras W, X, Y, Z

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Este calendario es tentativo, por lo que se recomienda a las y los beneficiarios de los programas para el Bienestar mantenerse informados por medio de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

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