AMLO: Azucena Uresti no está sola, el Gobierno le dará protección

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó las amenazas de muerte a la periodista Azucena Uresti, y afirmó que "no está sola", por lo cual ya recibió la protección del Gobierno Federal a través del mecanismo establecido por la Secretaría de Gobernación.

En un mensaje dirigido a la periodista y a los que ejercen esta profesión, AMLO dijo que dio instrucciones para que se le brindara protección ante el presunto amago de muerte lanzado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

"Repruebo completamente esas amenazas, no admitimos que se actúe de esa forma y vamos a proteger a Azucena y a todos los mexicanos, es nuestra responsabilidad, la protección de los mexicanos que no sean dañados, intimidados, que no sean amenazados por nadie".