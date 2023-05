AMLO. 'Brillante' el método de la oposición de juntar millón de firmas para elegir candidato en 2024

La oposición va a copiar que la selección de su candidato presidencial sea a través de encuestas advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador, al bromear con “cobrar regalías por derecho de autor”, pues esa fue su propuesta para el caso del partido Morena.

“Por eso hasta ahora que decidieron cómo van a elegir, me están plagiando, ya estoy viendo que van a terminar haciendo encuestas o para allá van, están pidiendo firmas un millón de firmas, hay que tener cuidado porque las falsifican y no hablo al tanteo se los dejo de tarea para que vean que si falsifican firmas, por eso es bueno bordar alrededor de los temas porque me da contexto.

"Pero es la definición del método van a tener que reunir un millón de firmas, sí lo logran, pero no muchos porque hay como 60, 100 , ¿Cuántos lograrán juntar un millón de firmas? Unos 10 o 5, pero le tienen que meter, hacer trabajo, es muy buena la propuesta, brillante, porque por lo menos los van a tener entretenidos, trabajando con la gente y ya nos dejen un tiempo”, señaló AMLO en Palacio Nacional.

Las declaraciones de López Obrador se dieron luego de que el presidente del PAN, Marko Cortés, dio a conocer los filtros para quien aspire a la candidatura presidencial: que demuestre el nivel de conocimiento que se tiene de ellos en la sociedad, así como su capacidad organizativa y estructural.

De acuerdo con la propuesta, quienes busquen ser el candidato presidencial de la coalición Va por México deberá demostrar que 40 por ciento de la sociedad los conoce y al menos 15 por ciento votaría por ellos.

El tercer requisito que se pide a los aspirantes es que presenten firmas de apoyo, equivalentes al 1 por ciento de la lista nominal de electores en por lo menos 17 estados. Esto representa que entreguen 956 mil firmas.

