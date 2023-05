PAN: el millón de firmas obliga a placearse en calles y no sólo en foros

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, defendió el requisito que perfiló para los aspirantes presidenciales de la oposición, el cual les obliga a reunir un millón de firmas de respaldo, al mencionar que no es un “invento”, sino “un buen modelo que obliga a los aspirantes a salir a las calles y a placearse a ras de piso y no sólo en foros”.

Expuso que, en la definición del método de selección de candidato, se trabaja en la construcción de un proceso equitativo para todas las partes, incluida la sociedad civil, por lo que espera que no haya división entre los presidenciables.

En entrevista con La Razón, consideró que su propuesta potencializa cualquier tipo de respaldo “de carne y hueso”, por lo que no margina las opciones de candidatos ciudadanos.

El líder panista descartó que el diputado y aspirante de su partido Santiago Creel sea juez y parte en este proceso.

Sobre el riesgo de que Morena pueda intervenir en el proceso de la oposición, al abrirse una votación a la ciudadanía para designar al candidato, sostuvo que “en todo caso son firmas de simpatías que son perfectamente auditables. Si alguien pretende inscribirse con firmas de Morena, no le va a garantizar ser el candidato, ya que hay reglas de exclusión”.

Aseguró que están muy a tiempo de construir el proceso para elegir a su candidato presidencial, junto al PRI y al PRD, en el que buscan que su representante llegue con el mayor respaldo ciudadano y con el mejor conocimiento de la situación nacional.

¿Están a tiempo en la alianza para definir candidato? Claro. De hecho, falta un año para la jornada electoral. Lo que hacen los otros es ilegal, lo que hacen es usar todo el aparato del Gobierno para posicionarse y los recursos públicos, desviándolos de manera ilegal, pintando bardas de forma descarada. Una campaña completamente ilegal y anticipada.

La cantidad de aspirantes y la falta de reglas ya formalmente definidas, ¿no empieza a abrir riesgos de fractura en la alianza? Todo va a depender de si todos los aspirantes realmente están con el objetivo que tenemos todos, de ganar la Presidencia de la República. Si el objetivo que persigue alguno es ser presidente, ya es personal. Aquí el objetivo debe ser muy claro: cómo le hacemos para ganar para todos la Presidencia y corregir el rumbo; entonces, va a depender de la expectativa de cada quien. Si lo que realmente todos quieren es cambiar la cosa, no tendría que haber algún problema.

El requisito para los aspirantes de reunir un millón de firmas, ¿es ya inamovible? Está en etapa de construcción, no es un invento, es un criterio establecido por la autoridad electoral para las candidaturas independientes. Lo que estamos construyendo, en los diálogos con los otros dirigentes y la sociedad civil, es buscar una forma para tener al o a la candidata más competitiva posible, y esto se construye en varios pasos. Uno es que tengan un conocimiento mínimo.

Otro es su piso mínimo de intención de voto de la gente que quiere votar por ellos, pues para mí un mínimo es 15 por ciento de intención de votos, pero son temas que están a debate. Requerimos involucrar a la sociedad civil y uno de ellos es con su forma de simpatía, que se puede recabar de muchas formas, ya sea electrónica, por plataforma o de otra cosa, para que sea representativa.

Quien quiera ganar la Presidencia, al menos debe tener la posibilidad de reunir las firmas, como ya lo hizo Margarita Zavala o Jaime Rodríguez, ya que, con ello, hay una base de carne y hueso de gente, además de capacidad de organización, puesto que se busca que lo que hace un candidato independiente, lo puedan tener como base.

Realmente es una forma bastante atractiva y aterrizable para que podamos tener un candidato que no sólo salga a competir, sino a ganar.

¿Qué opinión le merecen las críticas de Lilly Téllez al respecto, el tono en que las plantea y el que acuse una acción dirigida a favor de Santiago Creel? Me quedo con lo que la propia Lilly reconoce, que la dirigencia nacional busca la construcción de la unidad en la mayor competitividad, pero se necesita conocer a detalle lo que estamos construyendo, que sería equitativo para todos, incluso para los que no simpaticen con algún partido de la oposición.

Que digan que traen un millón de firmas, al menos ya traen su boleto para competir. Lo que creo es que es un buen modelo, que obliga a los aspirantes a salir a las calles y a placearse a ras de piso y no sólo en foros, que eso ya pasó, pues lo que se necesita es ya salir a las calles. Lo importante es que ya haya un activismo echado para adelante.

¿No influye que Santiago Creel sea juez y parte? No lo es. Eso lo construimos los dirigentes nacionales, lo estamos construyendo con algunas voces de la sociedad y eso no, al contrario, los aspirantes se deben sujetar a las reglas de Va por México.

¿Considera que ese requisito margina opciones de candidatos ciudadanos? No. Al contrario, la potencializa, porque cualquier ciudadano que quiera y tenga la fuerza de jugar, pero que no quiera dividir el voto, puede ser el candidato de la coalición opositora. Además, acredita respaldo social.

¿Qué opina de las críticas en el sentido de que algunas reglas podrían abrir el riesgo de que Morena se meta al proceso? En todo caso, son firmas de simpatías que son perfectamente auditables, yo no lo veo. Si alguien pretende inscribirse con firmas de Morena, no le va a garantizar ser el candidato, ya que hay reglas de exclusión pues, en primera, ninguna corcholata desairada, que no sea elegida allá, se va a acercar acá, aunque haya recogido sus firmas; obvio, no es así, pues lo que queremos es que se sienta la opinión de la sociedad.

Quien aspira a ser Presidente de México debe tener conocimiento, intención de voto y una base social que lo acredite, pero son temas que se encuentran a discusión. Lo importante es esa base social, para que lleguen con buen respaldo.

¿La multiplicidad de aspirantes en la oposición obliga a imponer alguna especie de filtro? Este es el primer filtro. Lo que tenemos que hacer es un filtro de competitividad que permite que lleguen menos y los mejores.

¿Hay riesgo de que los aspirantes terminen divididos por el método? Yo espero que no, ya que es un método que da las mismas oportunidades a todos. No es un listado cerrado, es de la sociedad, es de todos.

¿Cómo estima que quedará el cronograma para designar candidato de la oposición? Debe ser el ideal, que se emita una convocatoria conjunta y sin excluir a Movimiento Ciudadano, ya que lo ideal es que corrija su posición y se sume a un bloque opositor.

Cada aspirante debe decidir si se registra con un partido o sin él, pero que cumpla con todos los requisitos.

Para poder llevar los procesos internos, tenemos hasta el 14 de enero. Para poder registrar candidato, tenemos hasta febrero; de ahí, para atrás; cuanto antes, mejor. La invitación para comenzar las simpatías es después de la elección del 4 de junio, para comenzar a tener reglas y darles espacio a los candidatos.

¿Cerraron las puertas a MC? Están abiertas, pero deben corregir porque no está bien lo que están haciendo, de atacar, días antes de la elección en el Estado de México y Coahuila, a la oposición.

Soy el primero en querer cancha pareja, dice Creel

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, dijo ser el primero en exigir que haya una “cancha pareja” para quienes aspiren a encabezar la candidatura a la Presidencia de la República a nombre de la alianza Va por México.

Las declaraciones del legislador fueron en respuesta al reclamo expresado por su compañera de partido, la senadora Lilly Téllez, quien sugirió que el método propuesto por la dirigencia del PAN para elegir abanderado busca beneficiarlo.

“Soy el primero en pedir que exista una cancha pareja, que sean las reglas iguales para todos y que las reglas permitan una participación para que, quien salga, candidata o candidato, cuente con toda la legitimidad. Ese ha sido mi posicionamiento al interior de mi partido y al exterior”, declaró, en entrevista en el Congreso.

El panista descartó que las declaraciones de Lilly Téllez representen una fractura para su partido y afirmó que, para él, ella merece todo su respeto.

Ante este escenario, urgió a que se establezcan las reglas de definición de la candidatura presidencial para que éstas no sean debatibles y que así se acabe con especulaciones, para que así la discusión sea sobre los proyectos de las y los aspirantes que deberán representar a la oposición, porque “el verdadero adversario está fuera de la alianza”.

Respecto al proceso propuesto por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, el diputado negó ya contar con el millón de firmas que se sugirió como requisito para designar al candidato presidencial de la oposición y dijo desconocer cómo surgió tal rumor, pues además es algo “ajeno a lo (que) yo pienso”.

Recalcó que la ruta a seguir para elegir al representante de la alianza en la contienda debe ser equitativa y transparente.

“Que las reglas sean parejas y que exista una cancha equilibrada para todos quienes quieran competir. Y ya, una vez que esté diseñado el proceso, que nos permita poder recorrer el país, tener los debates y, eventualmente, hacer las evaluaciones, las mediciones a que haya lugar y que sean necesarias.

“Y que, además, este proceso sea totalmente transparente; cada eslabón de la cadena del proceso que pueda ser verificable por la sociedad, de tal manera que se pongan las cartas en la mesa y que la cancha auténticamente esté pareja”, comentó el diputado.

Además de esto, Creel Miranda opinó que también deben plantearse requisitos, ya que, de lo contrario, la lista de aspirantes sería “inacabable”.

No obstante, expuso que lo fundamental es que exista consenso entre PAN, PRI y PRD con la sociedad civil y las organizaciones en la construcción del método de elección.

“Como quieran yo voy a querer… Todavía no es el planteamiento. Una vez que lleguen a un acuerdo, me someteré a ese acuerdo, de tal manera que podamos hacer una buena contienda interna donde, entonces, haya debates”, subrayó.

Llamó además a que todos privilegien la unidad y que quienes conforman la alianza se concentren en quienes son sus “adversarios reales, que es Morena, su coalición y sus corcholatas”.

PRD reprueba decisiones “unilaterales” en alianza

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que su partido no permitirá decisiones unilaterales en la alianza Va por México, pues el método de selección de candidato presidencial debe ser consensuado entre los partidos y no sólo determinación de uno de ellos.

“A lo que nos oponemos es a que la decisión última esté queriéndose tomar por un partido o sólo por los partidos, y no que vayamos de la mano, insisto, de la mano de la sociedad civil”, destacó.

En entrevista con La Razón, dijo que en semanas anteriores se llevó a la mesa de las tres dirigencias contar con un número de firmas, pero sin precisar nada, ya que podría ser un mecanismo para que los candidatos demostraran un cierto nivel de aceptación.

“No está descartado, está aceptado, pero puede ser un instrumento, un elemento, no él elemento o el instrumento central para ver el nivel de aceptación y con ello ver si puede ser un candidato de la coalición”, evaluó.

Expuso que han insistido en que el mecanismo de selección debe ser diseñado de manera conjunta entre los partidos de la coalición, y por ello dijo que no ha terminado de precisarse, pues si se van por el número de firmas, al momento no se sabe quién las pueda validar, además de que cuestionó cómo va a participar la sociedad civil.

“La sociedad civil puede tener muchas firmas más, pero el tamaño de las firmas es una decisión que ha tomado el PAN. Para qué discutir sobre el tamaño, si lo importante es que debemos ir de la mano de la sociedad civil para la definición del método; lo demás, sale sobrando”, opinó.

Este martes, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, dio a conocer que para ser aspirante a una candidatura presidencial de la oposición se debe contar, por lo menos, con uno por ciento de la lista nominal nacional, lo que corresponde a poco menos de un millón de firmas de respaldo, lo que dio pie a reclamos y rechazo entre algunos aspirantes, como la senadora panista Lilly Téllez, quien aseguró que para ello es necesario gastar al menos 30 millones de pesos.

Otro cuestionamiento que se generó también entre diversos panistas es que se desconoce quién podrá validar todas las firmas, pues ven algún riesgo de que simpatizantes de Morena puedan interferir en el proceso interno de la oposición, además de que sólo quien se encuentre dentro de una estructura partidista, y que sea apoyado por ésta, puede juntar tal cantidad de apoyos.

A pesar de ello, el PRD se ha mantenido firme en su idea de que cualquier normativa, proceso o decisión pueda tomarse entre los tres dirigentes (PAN, Marko Cortés; PRI, Alejandro Moreno, y el mismo Jesús Zambrano, del PRD), ya que hay un antecedente en el que dejaron fuera al sol azteca.

Dicho episodio tuvo lugar cuando anunciaron el regreso de la coalición Va por México, en el que, por decisión del PAN y del PRI, se repartieron el proceso para conducir la nominación de candidatos en las elecciones del 2023, en Estado de México y Coahuila, el cual recayó en el tricolor, mientras que para el presidencial determinaron que llevaría mano Acción Nacional.

Por ello, el método completo se estará definiendo en los siguientes días y se espera que en él participen las tres fuerzas políticas.

Mancera cuestiona quién va a validar un millón de firmas

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, se pronunció porque el método de la alianza Va por México para elegir al candidato presidencial para 2024 sea definido con la garantía del consenso entre todas las fuerzas políticas que participan.

Ante los medios de comunicación, el también aspirante a la Presidencia dijo que no debe haber dudas de que para el año próximo habrá alianza opositora entre el PAN, PRI y PRD para participar en los comicios federales en los que, además, se renovará el Congreso de la Unión.

Sin embargo, enfatizó que el método para definir al candidato presidencial tiene que surgir por consenso de todos los partidos que formarán parte de la alianza y dijo que hasta el momento ésto no se ha alcanzado.

“Debe haber un método para efectos de la candidatura de la alianza. Refrendar que va a haber alianza, que es lo más importante. Segundo, que el método de elección se construya de consenso”, declaró.

Ante el planteamiento que el dirigente nacional del blanquiazul para que quien aspire a ser el abanderado presidencial de la alianza por lo menos sea respaldado por un millón de firmas del padrón electoral, el senador perredista cuestionó quién dará certeza jurídica a las los apoyos que se supone que deben reunir.

Dijo que en este caso se debe dar mucha claridad a quien se encargará de validar las firmas y el procedimiento que se seguiría, para que no existan dudas sobre el procedimiento.

“Se pregunta mucho sobre este planteamiento del millón de firmas. El punto no es si llevas un millón de firmas, el punto es quién va a validar la certeza de ese millón de firmas, quién formará parte de ese comité que va a cruzar datos con la certeza jurídica de esas firmas.

“Por eso es que me parece importantísimo que a la brevedad se encuentre un método en el que también participa la ciudadanía”, apuntó.

Alito aclara que no se ha “destapado” para candidatura

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aclaró que todavía no se ha “destapado” para buscar la candidatura presidencial de la alianza Va por México, porque dijo que actualmente sólo funge como factor para fortalecer el vínculo con el PAN y el PRD para los comicios de 2024.

En conferencia de prensa en el Senado, en el contexto de los trabajos de la Comisión Permanente, sostuvo que su partido está a favor de todos los métodos abiertos de selección del candidato presidencial: “primarias, votos con urnas, mediciones de encuestas, colegio electoral, el PRI va siempre a construir por un proceso abierto”, declaró.

Acompañado por legisladores de su partido, comentó que, así como se reunió con los aspirantes del tricolor a la presidencia, ahora también escucharán a aquellos perfiles del PAN, del PRD y de la sociedad civil.

Subrayó que debe ser hacia agosto-septiembre cuando la alianza debe tener una definición clara sobre su candidato presidencial, por lo que ya tienen que alcanzar los consensos internos.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre sus propias aspiraciones y cuándo formalizará su “destape” para la candidatura presidencial, el también diputado federal aclaró que, aunque él ha surgido de procesos democráticos en su partido y resaltó su propia trayectoria política, por lo pronto está concentrado en los comicios de este año y en fortalecer la coalición.

“Les dije es que eso siempre el PRI lo impulsa, yo vengo de un proceso democrático al interior del PRI, donde prácticamente alcanzamos dos millones de participación, entonces eso fue lo que compartí y sí que yo era el más votado de todos los que habíamos participado.

“Que yo he sido ocho veces candidato, que he sido gobernador, pero al final del camino lo importante es que mi responsabilidad es la coalición, fortalecer un método, un mecanismo y el PRI siempre será facilitador y vamos a apoyar con convicción”, indicó.

PRI se lanza de nuevo contra los emecistas

En un nuevo escalamiento de la confrontación entre Movimiento Ciudadano y el PRI, al que se sumó ahora el PRD, los coordinadores de estos últimos dos partidos en la Cámara de Diputados pidieron a los militantes de MC apoyar a la alianza Va por México en la jornada electoral del 4 de junio, tras acusar que votar por el partido naranja es dar un voto “por el narcotráfico” y porque sus integrantes son “los tontos útiles del régimen”.

El conflicto entre la coalición opositora y los emecistas no cesó este miércoles, cuando los integrantes del bloque de contención en el Congreso dieron pie a más pronunciamientos y acusaciones.

El líder del tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira, se lanzó directamente contra el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, sobre quien dijo que es un “político de Polanco” que ha callado y permitido la incursión del crimen en los estados donde gobierna su partido.

“Un voto por el MC de Dante es un voto por el narcotráfico y por la inseguridad.

“Donde gobierna MC matan a migrantes, a empresarios, secuestran a turistas. De esto calla Dante, no dice nada y permite con su posición todo esto”, dijo, en un video compartido en redes sociales.

Además, insistió en acusar que el partido naranja se ha alineado “bajo la sombra de Morena”, luego de que en los últimos días MC lanzó una campaña para llamar a la población a no votar por el PRI.

“MC es un partido marginal, muy pequeño; un minipartido que ha traicionado a sus seguidores.

“Invitamos a quienes en otras ocasiones han sido simpatizantes de MC, a sus políticos, principalmente en Jalisco y Nuevo León, para que reflexionen lo mal parados que van a quedar por esta decisión de Dante Delgado… los va a llevar a la ruina”, mencionó.

Al embate en contra de los naranjas se sumó el líder del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, quien calificó a los emecistas como los “tontos útiles del régimen”, ya que después de haberse bajado de la contienda en Coahuila y el Estado de México, hoy piden que no se vote por los candidatos de oposición en ambos estados.

“Ya pactaron con Morena para ayudarlos tanto en el Estado de México y en Coahuila, y lo seguiremos viendo también de cara al 2024”, dijo, en entrevista.

A pesar de esto, enfatizó que en Va por México “cabemos todos” y refirió que las puertas de la alianza se mantienen abiertas para la militancia de MC e incluso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La disputa entre priistas y emecistas se dio también en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso.

El coordinador de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que el problema que tienen no es en contra del PRI, sino con Alejandro Moreno, dirigente nacional del tricolor.

En la sede del Senado, donde el diputado federal priista Pablo Angulo Briceño se refirió a él como “el títere de Delgado, y no de Dante”, sino al “títere de Mario Delgado (líder de Morena)”, el legislador emecista afirmó que no ha hecho una sola publicación en sus redes sociales en contra del PRI ni en contra de Alejandra del Moral, abanderada a la gubernatura del Estado de México.

“No hay ningún tweet mío diciendo ‘ni un voto al PRI’, es falso. Es evidente que nuestro tema no es contra ellos, tenemos muy claro quién es el problema y se llama Alito Moreno. No es contra los candidatos del PRI. A Alejandra la dejaron sola.

“(Alejandra del Moral) está haciendo su mejor esfuerzo, pero es una contienda en la que nosotros no estamos tomando parte. Es una falsedad que el tema sea el Estado de México, quiere culparnos de la derrota y quiere culparnos del pacto que hizo con el Gobierno para entregarles el Estado de México”, acusó.