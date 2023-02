AMLO busca cumbre de países progresistas para temas de interés mutuo

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó realizar una cumbre de países progresistas en el continente, para tocar temas de interés general, como salud, alimentación, seguridad o economía.

El canciller dijo que entre los acuerdos alcanzados se encuentra la implementación de Sembrando Vida en Cuba que beneficiará a 5 mil ciudadanos, además, señaló que hacía muchos años que no había una coincidencia, confluencia, de países en posiciones sociales avanzadas como es ahora.

“Argentina, Brasil y México no habíamos, que yo me acuerde, estado los tres en la misma línea. Somos las tres economías más grandes de América Latina, entonces ¿por qué no hacemos una agenda común de cosas específicas? No queremos una declaración política. Bueno si se quiere está bien, pero de cosas específicas", dijo.

El canciller apuntó que la instrucción es organizarlo lo más pronto que se pueda.

Síguenos en Google News

DGC