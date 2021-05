AMLO: No estoy dando instrucciones sobre caso de Cabeza de Vaca; es asunto de FGR

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este jueves que no está dando instrucciones sobre el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca, ya que es un asunto que atiende la FGR.

"Es una cuestión que está tratando la Fiscalía General de la República que es independiente, autónoma. Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores, que esa es su doctrina, la hipocresía", aseguró AMLO

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra de Francisco Javier Cabeza de Vaca, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

En respuesta, el mandatario estatal afirmó ayer que se defenderá hasta el límite de sus fuerzas y subrayó que es una decisión tomada desde Palacio Nacional ante el declive electoral de Morena.

Ante los señalamientos de Francisco García Cabeza de Vaca, de que la orden de detenerlo salió de Palacio Nacional, AMLO afirmó que no ha dado instrucciones en su contra, y advirtió que su gobierno no será "el hazme reír" en este caso.

AMLO reitera que no encubrirá a nadie

Tras confirmar que hay una investigación en Estados Unidos en contra de García Cabeza de Vaca por lavado de dinero, AMLO reiteró que no encubrirá a nadie, "no soy tapadera", ya que la ley y la justicia está por encima de todo.

En la conferencia mañanera, el mandatario dio a conocer el oficio enviado por las autoridades de Estados Unidos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto donde se notifica de la investigación a Francisco García y otras personas involucradas.

Pidió al vocero Jesús Ramírez leer el oficio firmado por Joseph González, agregado jurídico del Departamento de Estado de EU, donde se da a conocer que el FBI lleva a cabo una investigación preliminar "en relación a unos individuos y entidades corporativas en las cuales se cree que hay operaciones financieras y/o viajes internacionales irregulares en México y otros países".

López Obrador señaló que no se protege a nadie, "imagínense si este señor lo detienen en Estados Unidos, cómo quedamos nosotros, como hemos quedado en décadas, como tapaderas, como el país de la impunidad y eso se acabó".

Proceso sobre un gobernador interino

Más adelante se pronunció porque sea el Senado de la República quien aplique el artículo 76 de la Constitución para que sea elegido un gobernador interino en el estado de Tamaulipas, luego de la orden de captura contra el panista García Cabeza de Vaca.

"Tampoco puede haber vacíos y se tiene que aplicar la ley, pero desde que volvió a funcionar el Senado, en la época de la República restaurada, se estableció el artículo 76 en donde el Senado puede nombrar al gobernador interino para que se convoque a elecciones", explicó AMLO.

