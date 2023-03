AMLO califica a ministro Javier Laynez de “alteza serenísima” del Poder Judicial; insiste en reforma al mismo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la necesidad de llevar a cabo una reforma del Poder Judicial para que los jueces sean electos por el pueblo y no se tomen decisiones como la de su "alteza serenísima", como llamó al ministro Javier Laynez Potisek, quien suspendió provisionalmente la aplicación del llamado Plan B de Reforma Electoral

"Hay que cambiar los planes de estudio, hay que poner en el centro el interés general y democratizar las instituciones; que los jueces sean electos. Por eso hablo de la necesidad de ir al fondo, dar el otro paso: que haya una elección. El pueblo se equivoca menos", destacó López Obrador.

En este sentido, el Presidente pidió a los ministros no caer en la autocomplacencia, sobre todo después de la publicación de una encuesta que refleja mayor confianza de la ciudadanía mexicana a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que al Presidente López Obrador.

"Está reforma tiene que impulsarse al interior del Poder Judicial, ellos tienen que hacerlo y no caer en la autocomplacencia. Si caen en esa autocomplacencia, si no rectifican, entonces va a seguir la crisis en ese poder. Ellos tienen que tomar la iniciativa, es lo mismo con el Consejo de la Judicatura, es el órgano para vigilar el recto proceder de jueces, pero no hacen nada", denunció el mandatario.

Sobre la decisión del ministro Javier Laynez de suspender provisionalmente la aplicación del Plan B de Reforma Electoral, López Obrador criticó que ésta reflejó un actuar propio de una “alteza serenísima” , lo cual, dijo, demuestra los problemas al interior del Poder Judicial.

"¿Cómo es posible? No sólo esto del ministro Laynez, su 'Alteza Serenísima'; el mismo día que están juzgando a García Luna aquí el Poder Judicial decide descongelar las cuentas de su esposa y de otros vinculados a García Luna. Ni siquiera cuidan la forma, es mucha la arrogancia, la prepotencia y hay que estar cuidando los viernes, porque de repente un juez le da libertad a un peligroso delincuente", expuso el Presidente.

