AMLO califica de racista a Arath de la Torre por mofa a Voladores de Papantla

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de racista al actor Arath de la Torre, quien hace unos días se burló de la danza de los "Voladores de Papantla" en un comercial de la empresa Moneyman.

"Hace unos días hubo un cuestionamiento a la danza, la tradición de los Voladores de Papantla, racista", reprobó AMLO al abordar el tema durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, el 25 de junio de 2021. Foto: Cuartoscuro.

A pesar de que el actor fue criticado en redes sociales dijo que "le vale zorrillo" y no ofrecería ninguna disculpa por la mofa a la ceremonia ancestral que es representativa de Papantla, Veracruz.

Luego de las críticas por parte de la Secretaría de Cultura que advirtió que el comediante ofendió, discriminó y ridiculizó la ceremonia sagrada, Arath de la Torre reculó en su postura y ofreció una disculpa pública a través de sus redes sociales. Admitió que tuvo un tono e interpretación inadecuados.

"Reconozco esta situación y deseo hacer del conocimiento de quien lea este mensaje que, como mexicano, siento una profunda admiración por los Voladores de Papantla y orgullo por todas las tradiciones que forman parte de nuestra cultura. Por lo que bajo ningún contexto deseo que mi colaboración profesional en cualquier campaña o espacio donde participo, pueda ser interpretado como ofensivo para ninguna persona", publicó.

Durante la mañanera, AMLO recordó otros casos de racismo, como sucedió recientemente con Felipe Calderón que utilizó la expresión "no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre" para criticar al presidente de Argentina, Alberto Fernández por señalar que "los mexicanos vienen de los indios".

Además de otro con el actual presidente del INE, Lorenzo Córdova que atendió a un grupo de representantes de pueblos originarios, quienes le pedían reconocimiento a las comunidades indígenas, "ya se van pero él se enoja.

Luego aparece una grabación donde él se burla, dice que es un indígena y se mofa, le sale su racismo, ¡y es doctor, es así eminencia!; es que no es lo mismo la educación que la cultura, sostuvo López Obrador.

Por eso, insistió, se va a formar una clase media fraterna, humana, "que saquemos de pobres a millones de mexicanos pero que se formen con principios humanistas, que no se formen con clasismo, que no se vuelvan ladinos, sabiondos, de esos que le dan la espalda a los que sufren y que nada más les importa su situación personal".

Aclaró que no se trata de estar en contra de la clase media sino que se pueda humanizar más a los mexicanos, ser más fraternos, no dejarse envolver por lo material, y tampoco ir contra los ricos porque no todo el que tiene dinero es malvado, "hay quienes han hecho su fortuna con trabajo y dentro de la ley, invierten".

