AMLO celebra aval de Ley de Ingresos

Luego de agradecer a los diputados y senadores por la aprobación de la Ley de Ingresos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó ayer que no habrá endeudamiento, ni aumento de impuestos, “gasolinazos” ni subirá el costo de la luz para el próximo año.

“¿Qué cosas importantes tiene esta Ley de Ingresos? Primero, que no hay aumento de impuestos; segundo, no hay ‘gasolinazos’; tercero, no aumenta el precio de la luz; cuarto, se obtienen recursos suficientes para financiar el crecimiento del país, el bienestar del pueblo.

“Y cinco, esto lo digo porque también han estado hablando de que se está endeudando al país. No, la Ley de Ingresos contempla un déficit que nos va a llevar a que la deuda de México se quede por debajo de la mitad del Producto Interno Bruto, y se puede por abajo en casi tres puntos de lo que aumentó la deuda con Calderón y con Peña Nieto”, explicó.

En conferencia de prensa mañanera, expresó que es una buena noticia la aprobación de la citada ley, a pesar de los 41 senadores que votaron en contra, los cuales, subrayó, “son fácil de imaginar”.

Indicó que con el aval del Legislativo se establece la estimación del techo de deuda para 2024, lo cual se dejará a la siguiente administración. En suma, reiteró, tres puntos menos del PIB que lo que significó el incremento con Calderón y Peña Nieto.

“Tengan para que aprendan porque también le han dado vuelo queriendo engañar, engañar, con la máxima del hampa del periodismo, de que ‘la calumnia cuando no mancha tizna’”, puntualizó.