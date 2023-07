Toda la derecha es extrema, dice

AMLO celebra ‘freno’ a la derecha en España; afirma que pueblo no cayó en ‘la trampa del conservadurismo’ López Obrador se pronunció sobre las elecciones en España, donde los partidos de derecha no consiguieron la mayoría absoluta como se proyectaba; dijo que eso refleja que la ciudadanía no ‘cayó en la trampa’