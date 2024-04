AMLO celebra repudio a irrupción de Ecuador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la condena enérgica de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a Ecuador por la intromisión en la embajada de México en Quito; agradeció a Joe Biden por rectificar su postura y emitir un pronunciamiento más directo sobre el caso, pues seguramente “no estaba bien informado”.

Luego de la resolución del Consejo Permanente del organismo internacional con 29 votos a favor, una abstención y un voto en contra de repudiar la violación a la sede diplomática mexicana, el mandatario destacó: “Lo que acabamos de ver de la OEA es algo atípico, pero consecuente”.

En ese sentido, resaltó que el martes la OEA, aún con todo lo que significa, “todos los gobiernos representados, incluso el secretario Luis Almagro, que ha tenido una actitud muy conservadora y antidemocrática, condenó el hecho porque, la verdad, es injustificable”.

Inclusive, resaltó que hasta el gobierno de Argentina, liderado por Javier Milei, con quien ha tenido diferencias, externó su rechazo a la toma de la embajada mexicana en Quito.

“Hasta quienes en el extranjero han sostenido posturas antidemocráticas y conservadoras y se han plegado a las hegemonías, a las potencias, todos, el mismo gobierno de Argentina, expresó su rechazo al autoritarismo, la toma; al asalto a nuestra embajada”, indicó.

El mandatario criticó la postura del vicecanciller de Ecuador, Alejandro Dávalos, quien pidió a la OEA que se modifique el derecho internacional “para que no se dé asilo y no se protejan las embajadas”.

Respecto a la modificación en la postura de su homólogo de EU, Joe Biden, que, a través del consejero de seguridad nacional, Jake Sullivan, condenó la intervención violenta de la sede diplomática en la capital ecuatoriana, López Obrador aplaudió la decisión y señaló que “estamos esperando lo mismo en el caso de Canadá”.

“Envié el fragmento del video al presidente Biden que seguramente no lo conocía, no le habían informado y por eso la postura inicial del gobierno de Estados Unidos, ambigua, tibia y en respuesta salió ayer el asesor de seguridad con una postura más definida, más clara de condena en estos hechos. Estamos esperando lo mismo en el caso de Canadá”, declaró.

López Obrador consideró que no será necesario enviar el video al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, porque fue muy difundido “y yo pienso que cada quien tiene que fijar su postura (…) Ellos van a decidir porque en el comunicado utilizaron una palabra que pone en duda el que se haya violado el derecho internacional o nuestra soberanía”.

Además, sin pregunta de por medio, avaló la propuesta del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, para que los diplomáticos mexicanos encabezados por Roberto Canseco sean postulados a la medalla Belisario Domínguez.

“El papel que desempeñaron es del máximo reconocimiento con relación al otorgamiento de una presea como la Belisario Domínguez, eso lo va a decidir el Senado. Yo creo que sí son candidatos a tomarse en cuenta”, reconoció.

López Obrador anunció que este jueves su gobierno presentará la denuncia en contra de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, luego del asalto “autoritario” a la sede diplomática de México en Quito.

“Decidimos posponer la presentación de la denuncia por los hechos autoritarios por esta toma, el asalto a nuestra embajada en Ecuador (…) Se analizó temprano, y sí originalmente se tenía pensado presentar la denuncia hoy, pero lo vamos a hacer mañana (jueves) para ajustar algunas cosas”, informó le mandatario.

Detalló que entre los ajustes realizados a la denuncia ante la CIJ es presentar un documento claro, bien armado para que no se vuelvan a repetir los hechos de violación a las convenciones internacionales.

“Se tiene que pensar bien en cómo exigir la no repetición para que en el futuro nadie se atreva a cometer una atrocidad, violación, como lo sucedido en Ecuador porque no es nada más México, es el orden mundial, el respeto a las normas”, dijo.

Jorge Glas inicia huelga de hambre en prisión

El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas Espinel, inició una huelga de hambre en el interior del penal de máxima seguridad de Guayas, en protesta por el arresto que sufrió el viernes pasado cuando estaba resguardado en la embajada de México en Quito.

Tras asegurar que no va a claudicar, el exfuncionario aseveró que “el asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político”.

A través de su abogada Sonia Vera García, quien difundió una videollamada con el exfuncionario correísta, se informó que su cliente lleva a cabo dicha protesta por lo que consideró una detención arbitraria.

“Finalmente establecimos contacto con Jorge, quien está en huelga de hambre”, escribió la litigante en X, donde Glas apareció en una videollamada en la cual contó cómo vivió el arresto en la sede diplomática, además de agradecer a México su apoyo.

“Cuatro policías me tenían así (con la cabeza y manos hacia atrás) y ahí me leyeron los derechos. Este sinvergüenza, un jovencito, el teniente Fuentes… y luego lo vuelven a filmar para hacer un amague, me sientan, yo estaba todo apaleado y me lo ponen nuevamente a leerme mis derechos.

“Me sientan ahí y yo me desvanezco, y todavía me dicen párese, párese, y yo trataba de pararme pero no podía por la paliza que me habían dado”, relató Glas.