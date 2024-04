INE decide hoy si las mañaneras continúan

En medio del jaloneo entre la Cuarta Transformación y la oposición por la suspensión de las conferencias mañaneras, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidirá este jueves si procede o no aplicar esa medida para el resto de la campaña electoral.

Los consejeros electorales abordarán hoy la solicitud que presentaron PAN, PRI y PRD para que se suspendan las conferencias del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de que el mandatario federal ha vulnerado la imparcialidad y equidad de la contienda de manera sistemática.

Este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que pretender silenciarlo sería un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas.

Las representaciones de PRI, PAN y PRD pidieron que en la sesión del órgano electoral se incorpore este punto en el orden del día, luego de que la candidata presidencial de esa coalición, Xóchitl Gálvez, demandó pausar las conferencias matutinas de López Obrador porque influye en el proceso electoral.

El mandatario manifestó su desacuerdo con esa petición, ya que, cuestionó: “¿cómo nos van a silenciar, y las libertades dónde quedan? Tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral (del Poder Judicial de la Federación) que no es posible hacerlo, sería una gravísima violación a la Constitución y, desde luego, un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, a la libertad”, declaró.

Opinó que esta medida solicitada por la abanderada presidencial sólo refleja que andan nerviosos, por lo cual hizo un llamado a que se serenen y exista respeto entre todos, porque no son enemigos.

“No sé qué les está pasando, están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen; somos adversarios, no somos enemigos, vamos a abrazarnos, a respetarnos mucho”, manifestó.

Durante el diálogo circular en Palacio Nacional, López Obrador preguntó a los reporteros: “Quieren censurar las mañaneras. ¿Ustedes qué opinan?”, a lo que de inmediato respondieron: “No, no”.

Manifestó que en nuestro país no estamos en una dictadura ni de izquierda ni de derecha, sino que se vive una democracia que implica pluralidad, diversidad, donde se garantiza el derecho a disentir y no hay un pensamiento único.

“¿Por qué vamos a estar todos de acuerdo con un solo pensamiento? No, nada de hipocresías, y ahí aplica que actuemos en libertad. Soy así, esto soy, así pienso, no ando robaleando —porque el robalo es, bueno, uno de los pocos peces que anda en dos aguas—, no ando de gelatinoso, de blandengue, zigzagueando. No tengo como doctrina la hipocresía, no digo una cosa y hago otra”, expresó.

El Presidente dijo ser respetuoso de todos sus adversarios políticos, a pesar de la mala costumbre del bloque conservador de fingir: “así como digo una cosa, digo la otra. No, no, no, congruencia y adelante con el debate de ideas. Estamos viviendo un momento extraordinario, un momento estelar en la historia de México”, agregó.

En la sesión de este jueves, el Consejo General del INE discutirá la propuesta del PAN, PRI y PRD de que se ordene a los concesionarios de radio y televisión en los 32 estados suspender la difusión de las conferencias matutinas del Presidente hasta el lunes 3 de junio.

“Que suspendan la difusión total, integral e ininterrumpida de las conferencias de prensa del C. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, conocidas como mañaneras”, plantearon a los 11 consejeros electorales, quienes deberán discutir y, aprobar o desechar el planteamiento.

También solicitaron que se ordene al Jefe del Ejecutivo federal, a través de su coordinador de Comunicación Social, para que cualquier ente gubernamental se abstenga de difundir, de manera total o parcial, las conferencias matutinas.

Delgado cuestiona la visita al INE de Gálvez

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, cuestionó la visita que hizo ayer la candidata del PRIAN a las instalaciones del INE para pedir una campaña en la que el Instituto diga que, sin importar el resultado de la elección, los programas sociales no se acabarán.

“Queremos denunciar que la candidata del PRI y sus secuaces fueron ayer al INE. Ahora la candidata del PRI y del PAN quiere que el Instituto le haga su campaña”, dijo.

En ese sentido, refrendó los dichos de Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia (SHH), quien aseguró que los de la derecha fueron a arrodillarse ante el INE.

Delgado apuntó que los programas sociales sí están en riesgo, pues la derecha siempre ha votado en contra de estos apoyos: “Llevan seis años votando en contra de que los programas sociales tengan el presupuesto necesario”.

En consecuencia, recordó que la representación de Morena ante el INE, encabezada por Sergio Gutiérrez Luna, solicitó al Consejo General una campaña institucional que informe cómo han votado los partidos políticos en materia de programas sociales.

“En todo caso, nosotros proponemos que se haga una campaña por parte del INE donde se informe a la ciudadanía cómo votó cada partido político. O que el Instituto haga una campaña donde diga que el pueblo de México está en contra de la corrupción”, comentó.

Mario Delgado llamó a votar por los partidos de la transformación para garantizar la continuidad de los derechos y los apoyos en favor del pueblo de México. “Por eso es indispensable votar por la transformación este 2 de junio. Sólo si logramos el Plan C podremos garantizar que los derechos permanezcan blindados en nuestra Constitución”.

Con información de Claudia Arellano