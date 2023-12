AMLO celebra solución al conflicto en Nuevo León; fue 'pura politiquería'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la solución al conflicto político en Nuevo León con el regreso de Samuel García como gobernador, con lo que se puso fin a las amenazas de que habría inestabilidad y se ahuyentaría a la inversión privada, pues, acusó, se trató de “pura politiquería”.

MÁS INFORMACIÓN Renuncia a interinato Orozco; Congreso de NL avala regreso de Samuel

“Qué bien que ya hay un acuerdo. Ya vieron cuánta propaganda de inestabilidad, de que se va a ahuyentar la inversión en Nuevo León. No pasó nada, ya se resolvió”, aseguró AMLO en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, sin pregunta de por medio.

#ConferenciaPresidente | Martes 5 de diciembre de 2023. https://t.co/YmofCYt7Ks — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 5, 2023

Al destacar que fue el Congreso de Nuevo León y no la Suprema Corte la que resolvió el problema del interinato en el estado, AMLO dijo que ya está todo normal con la reintegración de García Sepúlveda en el gobierno local.

“Es pura politiquería y billullos y nada más escandalizan y alteran a la gente, tampoco porque ya la gente ya es consciente”, señaló AMLO.

López Obrador adelantó que visitará esa entidad norteña el próximo 16 de diciembre para inaugurar definitiva el Acueducto de “El Cuchillo II”, “y va a estar él (Samuel García) y vamos a seguir trabajando juntos en beneficio del pueblo de Nuevo León”.

A pregunta expresa sobre si la Corte podría sancionar a García Sepúlveda por usurpar funciones, AMLO ironizó respecto a la actuación del ministro Javier Laynez:

“No, ya no, sí estuvo en vela el ministro Laynez en la noche ahí esperando, eso no se había visto, estaba de guardia. Yo creo que estaba y veía yo todo iluminado a las 11 de la noche y siempre está oscuro, pero no, ahí estaban, trabajan extra para resolver esos asuntos”, finalizó AMLO.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

fgr