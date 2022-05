Tren Maya sigue pese a “lluvia de amparos”

La “lluvia de amparos” en contra del Tren Maya se resolverá como se resolvió en el caso de la obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que las obras van a continuar.

Se refirió al tema, después de que el lunes se conoció que un juez otorgó una segunda suspensión en contra de las obras del tramo 5 y de que se espera que se presenten más amparos.

“La lluvia de amparos la vamos a resolver como se resolvió la lluvia de amparos en el Aeropuerto Felipe Ángeles; creo que todavía no llega a rebasar el número de amparos que presentaron en el Felipe Ángeles, porque ahí fueron muchísimos y se resolvieron”, recordó.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que las obras continúan, como parte del permiso otorgado a partir del decreto emitido en noviembre del 2021, en el que se consideran de interés público y de seguridad nacional, y que fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por lo tanto es legal.

“Dicen que no hay la famosa MIA (Manifiesto de Impacto Ambiental, lo que es el impacto ambiental; parte del acuerdo fue para que se tuviese a tiempo y se hicieran bien las cosas, porque nadie quiere destruir el medio ambiente; nosotros llevamos años luchando por la naturaleza, las causas justas”, dijo.

El pasado lunes, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, reconoció que sólo tres de los siete tramos del Tren Maya cuentan con los estudios de impacto ambiental.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Tras señalar que sus adversarios y los “pseudoambientalistas” interpusieron amparos en contra de la obra, reiteró que no son promovidos por los propietarios o los ejidatarios.

Por lo anterior, el Jefe del Ejecutivo señaló que el conflicto por esta construcción está principalmente en el tramo 5, en Cancún, Quintana Roo, “porque ahí es donde está el dinero”.

“Es que el acuerdo lo suscribí porque teníamos que avanzar y ellos lo que quieren es que no hagamos nada. No me estoy chupando el dedo. Entonces, si no emito el acuerdo, nos paran por completo”, aseveró el mandatario federal.

En tanto, también aseguró que, con la construcción del Tren Maya se va a beneficiar Centroamérica.

“Bueno, yo creo que, en el caso de Guatemala, de todo Centroamérica, se van a beneficiar con el Tren Maya”, dijo, al ser cuestionado por la gira de trabajo que realizará el mandatario en los próximos días en esta región.

Incluso, agregó que en esa visita hablará con los jefes de Estado sobre diversos proyectos, y sobre la forma en que los beneficiará este proyecto, que se realiza en el sureste mexicano.

“En el caso de Guatemala, se va a modernizar la vía férrea y van a haber trenes nuevos del istmo hasta Ciudad Hidalgo, que está en la frontera con Guatemala; de Ixtepec a Ciudad Hidalgo se va a modernizar toda la vía. Esto ayuda mucho para Guatemala”, detalló.

López Obrador recordó que el tren va a quedar en la frontera de Guatemala con Tabasco, con una estación en Tenosique.

En el caso de Belice, agregó que va a haber una estación cercana en el municipio de Chetumal, en Quintana Roo, además de agregar que también se rehabilitó el aeropuerto, que se ubica en ese municipio.

También comentó que se pretendía que el tramo 1, que irá de Palenque a Escárcega, y del tramo 7, de Escárcega a Calakmul, buscaran la línea fronteriza.

“Porque de esa manera se buscaba unir más a Tikal, que está en Guatemala; a Flores, que está en Guatemala, con Calakmul, además que está muy cerca de la frontera”, resaltó.

López Obrador recordó que, con el tren, se busca también comunicar a las antiguas ciudades mayas con las nuevas ciudades del sureste.

