AMLO sobre cierre de refinerías: cuidado con ‘malos mexicanos’ que quieren entregar el petróleo

Ante las propuestas de Xóchitl Gálvez y de Jorge Álvarez Máynez de cerrar las refinerías de Cadereyta, Tampico y Tula, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió, retomando a Lázaro Cárdenas, contra los “malos mexicanos” que pretenden entregar el petróleo a los extranjeros.

Luego de que la candidata de la coalición del PAN, PRI y PRD planteó el cierre de las primeras dos plantas, el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano la invitó a considerar el cierre de la que se ubica en Tula, con lo que coincidió Gálvez.

Ante este planteamiento, el presidente de la República hizo una crítica en sus redes sociales, en la que no mencionó directamente los nombres de los candidatos.

Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 10, 2024

No obstante, el mandatario federal aseguró que pese a estas propuestas, no se cerrarán las refinerías no se permitirá que se entreguen los recursos del país a inversionistas extranjeros .

“Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe.

“Recordemos no sólo al general Cárdenas sino también al presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 nos advertía: "No se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros”, manifestó.

