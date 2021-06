AMLO: Clases se suspenderán si detectan caso de contagio en escuelas reabiertas

De presentarse un caso de contagio de COVID-19 en las escuelas entre niños o maestros se procederá a la suspensión de clases, conforme al protocolo de Salud, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante la proximidad de regresar a las aulas el lunes 7 de junio.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, el 1 de junio de 2021. Foto: Cuartoscuro.

"Hay protocolo de salud, en caso de que haya niños, personas afectadas, contagiadas, se suspende la actividad, se hace una revisión a todos. Vamos a estar permanentemente atentos, pendientes, pero también necesitamos regresar a clases presenciales es muy importante, es necesario, no podemos seguir así", dijo AMLO.

En conferencia de prensa mañanera, AMLO declaró que algunos maestros pueden sostener que no es tiempo para el retorno a las aulas en el último mes del ciclo escolar, si se puede llevar a cabo cuando inicie el nuevo periodo en agosto.

Nuevo ciclo escolar inicia a finales de agosto: AMLO

"El nuevo ciclo escolar inicia a finales de agosto, y ya es urgente, además, no es obligatorio para que no vayan a hacernos manifestaciones o sea motivo de protestas o de cuestionamientos en los medios de comunicación, no, es voluntario", señaló AMLO.

"Pero que se sepa que la SEP ya permite el reinicio a clases, y que va a depender de la comunidad educativa, de padres, madres, maestros, de los directivos de las escuelas públicas y privadas", aseveró el jefe del Ejecutivo federal.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que sí puede haber casos de contagio por coronavirus en escuelas que reabran sus puertas a los estudiantes, sin embargo existen los mecanismos epidemiológicos para atender alguna situación extraordinaria.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Foto: Cuartoscuro.

En caso de que hubiera una enfermedad Covid se activan los mecanismos de notificación inmediata, de estudios de casos de contactos, y se hacen las intervenciones de mitigación y de contención. Esta metodología está muy establecida, explicó.

López Obrador enfatizó que continuará con su llamado a profesores, padres de familia y estudiantes para regresar a clases porque es fundamental la educación, además de que tiene que ver con una mejor convivencia de nuestras familias.

