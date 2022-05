AMLO claudicó en la búsqueda de seguridad de los mexicanos, critica Kenia López Rabadán

El PAN en el Senado criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya decidido claudicar en la búsqueda de la seguridad y opte por proteger a los delincuentes en lugar de cuidar a la población.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario, Kenia López Rabadán, consideró que son lamentables las declaraciones del titular del Ejecutivo federal, quien en la mañanera de este jueves señaló que “también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos”, en referencia a lo sucedido en Nueva Italia, en Michoacán.

En conferencia de prensa, la senadora enfatizó que la prioridad debe ser proteger a la población, no a los grupos delincuenciales, por lo que dijo que parece que el presidente López Obrador “tiró los brazos” en el combate al crimen.

“Es muy lamentable que el Presidente de la República claudique en buscar la seguridad de los mexicanos, porque a quien tiene que proteger es a los mexicanos, no a los delincuentes, no a las bandas delincuenciales, no a los cárteles, a quien tiene que proteger es al pueblo de México y muy lamentablemente pareciera que ha tirado los brazos”, manifestó.

FBPT