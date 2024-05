AMLO: Concluiré mi gobierno sin ninguna represión ni masacres; reitera llamado a CNTE actuar sin violencia

Tras rechazar el uso de la violencia como método para solucionar los conflictos como el que se mantiene con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este miércoles que terminará su gobierno sin ninguna represión, masacres ni desaparecidos.

Ante el plantón de los maestros disidentes en el Zócalo capitalino, AMLO dejó en claro que “todo mundo se manifiesta y tiene libertades de hacerlo, lo único que les pedimos es que no haya violencia, pero todos tienen derecho a expresarse, manifestarse, vivimos un país libre.

Y yo quiero, y desde luego que lo vamos a lograr porque ya pasamos bastante tiempo y circunstancias también difíciles y nunca hemos caído en una provocación, quiero terminar el gobierno sin un solo acto de represión, sin una masacre, sin desaparecidos, con paz, con tranquilidad, pero al mismo tiempo sin autoritarismo, garantizando la paz, la tranquilidad AMLO, Presidente de México

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO dijo que cuando hay violencia es porque no se ha solucionado el problema, y recordó que durante muchos años ha evadido el acoso, la provocación y, aseveró, no ha caído en esa trampa.

“La política no es confrontación, no es violencia, no son asuntos que se resuelven con golpes, enfrentándonos a la policía, no. La política tiene que ver con los argumentos, es convencer, persuadir, no imponerse, no tratar de vencer, destruir, no odiar, es ganar en buena lid, eso es la política.

“Por eso no sirve la violencia, hay que optar por la no violencia, hay que seguir el ejemplo de Gandhi, de Mandela, de Luther King, ahí está el camino y no caer en provocaciones”, estableció AMLO.

AMLO destacó que a pesar de la campaña en su contra de “narcopresidenteAMLO” no ha funcionado, la cual surgió después de que se ventiló el “narcogobierno” de Felipe Calderón que tenía como “brazo derecho” a Genaro García Luna.

Nunca imaginaron con quién iban a topar porque estaban acostumbrados a someter, era muy difícil que un presidente no fuese pelele o títere de los potentados, si ellos tenían secuestrado todo el gobierno, una banda de malhechores. Por eso pueden traer al New York Times, el Washington Post, Financial Times, el Wall Street Journal, el premio nobel del periodismo, que ni siquiera ha vuelto a escribir nada, ojalá dijera algo AMLO, Presidnete de México

AMLO reprochó que hasta ahora el periodista Tim Golden no haya respondido por qué hizo ese reportaje sobre supuestos del mandatario mexicano con el crimen organizado, “ora sí que de parte de quién, si le pagaron algo especial o es parte de su contrato con esta publicación, quiénes fueron sus fuentes, qué vínculos tiene con la DEA”.

