“Los que ponen en riesgo las elecciones son ellos”, dice AMLO sobre consejeros del INE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) usan el 'Plan B' de la Reforma Electoral como "bandera" para hacer politiquería y que sone ellos quienes quienes ponen en riesgo las elecciones.

"Están usando esto de bandera para hacer politiquería, porque no hay ningún problema, lo dije ayer, lo repito ahora: ganaron, porque van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo, porque engañaron a muchos con la consigna de que El INE no se toca.

AMLO criticó que no se van a reducir el número de diputados y que van a seguir siendo 500, "nosotros planteamos que fuesen 300, van a seguir recibiendo los partidos miles de millones de pesos, van a seguir siendo los partidos los que elijan las cúpulas de los partidos".

En la Mañanera desde Palacio Nacional, arremetió contra los consejeros del INE, quienes no serán elegidos por la ciudadanía y no se les disminuirá el sueldo, como lo proponía en su Reforma Electoral.

"Y no quisieron que el pueblo eligiera a los consejeros del INE, porque le tienen miedo al pueblo, porque ellos pertenecen a la oligarquía, no son demócratas de verdad, son de mentira, entonces ahora, porque se presentó una ley que no tiene alcances mayores, nada más es bajarles el sueldo, porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público, también eso les molesta", señaló.

Sobre la designación de los nuevos consejeros del Instituto, López Obrador pidió "que sean gentes decentes, honrados, íntegros, verdaderamente independientes, que no sean como los que están".

"Estamos seguros de que serán mejores, antes los escogían (los conservadores) para que actuaran como sus empleados".

Se le preguntó ¿deben ser afines a la Cuarta Transformación? A lo que el Presidente respondió que deben ser "gente verdaderamente libre, demócratas auténticos, incorruptibles honestos".

Ante la insistencia de que son perfiles que indican que deben ser simpatizantes de Morena y la Cuarta Transformación, en respuesta López Obrador dijo que "sí, que eso es lo que quieren "eso es lo que buscamos que sea gente incorruptibles".

Síguenos también en Google News

FBPT