AMLO confirma al menos 10 renuncias en su gabinete para buscar competir en 2024

Luego de señalar que su prima Manuelita Obrador no debe participar en la contienda por el gobierno de Chiapas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que serán 8 o 10 funcionarios de su gabinete que renunciarán en las próximas semanas para buscar un cargo de elección popular en los comicios de 2024.

Explicó que entre ellos están la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien busca el gobierno de Veracruz; Hugo López-Gatell, actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud que irá por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, además del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, al gobierno de Guanajuato.

“Son cambios que se tienen que dar porque el que aspira a ser candidato no puede tener un cargo en el gobierno, no es un asunto legal, es un asunto moral, hay que ser y parecer. Entonces ya me han notificado algunos que van a retirarse, como 10, sí varios secretarios de estado. Me dijo el doctor (Hugo) López-Gatell, no sé (cuando), pero yo creo que él va a despedirse”, dijo.

En la conferencia de prensa matutina, AMLO agradeció a todos los servidores públicos que dejarán sus cargos en breve por ayudarlo a la transformación del país, e incluso, precisó que si no llegan a lograr el triunfo electoral tendrán las puertas abiertas de su gobierno para retornar.

“Si no son electos, a nosotros nos ayudan, aquí van a estar las puertas abiertas porque necesitamos terminar, nos falta un año y son servidores públicos con mucha experiencia”, resaltó.

Puso como ejemplo el caso del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, “aquí dando la cara y un profesional de primer orden, un buen servidor público, pero así todos, o sea, no estoy buscando inclinar la balanza por nadie, por lo mismo, porque el pueblo es mucha pieza”.

AMLO al referirse a Rocío Nahle, secretaria de Energía, mencionó que es de dominio público que aspira a la gubernatura de Veracruz, que será renovada el próximo año; “si ella tiene ese propósito, pues adelante, que le vaya muy bien, es de primera, una mujer con principios, honesta, trabajadora”.

Refirió que hay otros aspirantes para sustituir a Cuitláhuac García, que son iguales de honestos y “no hay predilectos”, pues será el pueblo el que decida con su voto en junio próximo.

Cuestionado sobre el caso de su prima Manuelita Obrador, fue claro en decir que no debe participar por la gubernatura de Chiapas, debido al parentesco que tienen, porque “yo no quiero que se establezca o se restablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política.

“No, mi familia no, si no, no avanzamos. Es que se llegó al extremo de que querían poner a sus esposas de gobernadoras, o las esposas querían poner a sus esposos para hablar con equidad, de gobernadores o presidentes municipales, incluso de presidentes de la República. Eso no se puede permitir”, sostuvo.

López Obrador recordó que Manuelita ya ha participado en otras elecciones como diputada federal, quien en los comicios pasados obtuvo el segundo lugar con más votos obtenidos a nivel nacional.

“El caso de Manuelita, mi prima, estoy hablando para gobernador, y ella ya es legisladora y ha ganado por mayoría, y en la elección pasada fue la segunda legisladora con más votos, primero fue uno de Benito Juárez y la segunda fue ella. En el caso de gobernadora no porque eso es directo, si quiere ser legisladora está en su derecho, si la gente lo decide, nada de imposición, nada de dedazo”, estableció.

AMLO reveló que días después de que el director general del IMSS, Zoé Robledo decidió no aspirar a la candidatura de Morena al gobierno de Chiapas, apareció en un acto con Manuelita, lo cual no fue de su agrado.

“No hablé con ella directamente, pero cuando Zoé decide no participar, son amigos con Zoé, y al día siguiente o a los dos días aparece de que ella podía buscar ser candidata al gobierno de Chiapas. Entonces con Zoé hablé y respetuosamente le mandé a decir que eso no”, afirmó.

Al mismo tiempo agradeció a su esposa Beatriz Gutiérrez por decidir no ser primera dama, así como a sus hijos por no aspirar a algún cargo público mientras él esté de presidente de la República, a pesar de que sus opositores los han atacado desde siempre.