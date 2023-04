Ya no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno: AMLO confirma que desaparece Notimex

Este día en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que Notimex desaparecerá, pues el gobierno no necesita una agencia de noticias teniendo "la mañanera".

"Se está llegando a un acuerdo porque la verdad nosotros ya no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno, eso era en el tiempo de boletines, y de la prensa oficial y oficiosa, ya no hay eso; además, también desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno, tenemos la mañanera, aunque no le guste a Krauze y Denisse y a otros", informó López Obrador.

Esta mañana, López Obrador lo confirmó en conferencia de prensa. La Razón.

Agregó que "todavía se van a reunir, pero desde luego se protege a todos los trabajadores" y que se llegará a un acuerdo con los trabajadores para el tema de la liquidación. Asegura también que el caso Notimex "se polarizó mucho, eso sí se polarizó mucho, y ya".

En cuanto al tema Sanjuana Martínez, el presidente indicó: "Unos a favor de Sanjuana y otros en contra; nosotros no somos jueces, vamos a esperar, ojalá haya reconciliación, que haya perdón, aunque no se olviden las cosas". Además agregó que no saben si Sanjuana se integrará a su gabinete.