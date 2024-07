AMLO considera 'decisión soberana' de Biden bajarse de contienda en EU; destaca su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la retirada del presidente de Estados Unidos Joe Biden de la carrera por la candidatura demócrata a la presidencia de ese país es una “decisión soberana” que le corresponde a sus dirigentes, si bien celebró que Biden ha ejecutado un buen mandato.

“(Lo de) Biden es una decisión soberana que corresponde a las autoridades, dirigentes de Estados Unidos. Nosotros tenemos muy buena relación con el presidente Biden, lo consideramos un buen gobernante, ha tenido muy buenos resultados”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

“La economía en Estados Unidos está bien, supieron enfrentar con eficacia, eficiencia, con una buena estrategia la dificultad que significó en lo económico la pandemia, la crisis que se originó en lo económico por la guerra entre Rusia y Ucrania”, abundó.

Insiste en exigir respeto de Trump y republicanos

Sin embargo, pese a la insistencia con la buena relación con Estados Unidos, exigió respeto al candidato republicano por la presidencia de EU Donald Trump hacia los mexicanos y a los migrantes indocumentados que van a trabajar de manera honrada a esa nación, pero “se les acusa de mala fe” de que llevan la droga a EU.

A propósito, pidió mantener una política de buena vecindad con Estados Unidos, donde se diga “no a la confrontación, sí al diálogo; sí cooperación, sí acuerdos y respeto a nuestras soberanías”, para lo cual confió en su sucesora Claudia Sheinbaum.

Joe Biden (izq.) y Donald Trump (der.). Fotos: Reuters

“Yo apoyo a la Presidenta electa porque es quien nos va a representar, además no se tenía un presidente, en este caso por primera vez en la historia de México, colonial e independiente, una mujer que cuente con tanta legitimidad. No solo gana legalmente sino obtiene muchísimos votos, nadie en la historia de México había alcanzado 36 millones de votos”, señaló durante la conferencia matutina.

El presidente resaltó que Sheinbaum cuenta con autoridad moral y política para la defensa de nuestro país, porque “un gobernante deshonesto, corrupto, no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política y es susceptible a ser chantajeado, lo ningunean, no solo en México sino en el extranjero”.

Defiende a Ebrard ante confusión por dichos de Trump

Respecto a si hubo confusión con las declaraciones de Trump, el pasado fin de semana sobre el excanciller y próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que le tiene mucha admiración a su excolaborador como servidor público.

Declaraciones de Trump (der.) fueron atribuidas contra Marcelo Ebrard. Foto: Especial

“Estoy de acuerdo con lo que externó, le tengo mucha admiración como servidor público a Marcelo y si hubo una confusión que se aclare y quede de manifiesto que nosotros los mexicanos con Claudia Sheinbaum vamos a insistir en que se mantenga una política de buena vecindad con EU porque nos conviene, no solo a los gobiernos sino fundamentalmente a los pueblos, a los estadunidenses y a los mexicanos. No confrontación, sí diálogo; sí cooperación, sí acuerdos; sí respeto a nuestras soberanías”, subrayó.

