Morena acelera; PRI, PAN y PRD se amarran y MC se suelta

En un hecho inédito, ante el arranque de los preparativos para el proceso electoral del 2014, el Presidente Andrés Manuel López Obrador salió anoche de Palacio Nacional para cenar con las corcholatas, con gobernadores de la Cuarta Transformación y con Mario Delgado, líder de Morena, en el restaurante “El Mayor”, ubicado a pocos metros del Palacio Nacional, en donde les pidió unidad.

Al encuentro llegaron la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el senador Ricardo Monreal, así como el dirigente morenista y mandatarios estatales, como Salomón Jara, de Oaxaca; Layda Sansores, de Campeche, y Cuauhtémoc Blanco, de Morelos.

También asistió la candidata triunfante en las elecciones del Estado de México, Delfina Gómez.

Para ayer se había previsto una reunión de la dirigencia de Morena con los aspirantes presidenciales, en la que el secretario de Relaciones Exteriores tenía contemplado presentar una propuesta para que, en el proceso de selección de aspirante presidencial, Morena y sus aliados no perdieran unidad, aunque ayer mismo el propio Ebrard dijo que se pospondría para hoy martes, luego de que la dirigencia de su partido le pidiera aplazar la reunión.

Gráfico

“Les había dicho que hoy quería yo presentar, por la tarde, mi propuesta para Morena, a efecto de que sea tomada en cuenta. En los próximos días, ya que se va a convocar muy pronto, entiendo que el día 11 van a tener (reunión del) Consejo de Morena para ese propósito, para ese objetivo. Me ha pedido el partido que no lo haga hoy (lunes); entonces, lo haré mañana (martes), mañana por la tarde, como estaba previsto hoy”, señaló el canciller, en un mensaje publicado en Twitter.

Indicó que, por la celebración del triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México, los directivos partidistas se encontraban desvelados y no tuvo inconveniente en retrasar sus planes un día.

Marcelo Ebrard ha sido insistente desde hace varias semanas en que su partido fije las reglas de la competencia interna y había anticipado que solicitará a la dirigencia de su partido que la encuesta, que se aplicará a simpatizantes y militantes de Morena para definir candidato, contenga únicamente una pregunta y no cinco, como en anteriores ejercicios.

Gráfico

También planteó que los aspirantes renuncien a sus cargos para que la competencia sea equilibrada, a lo que la Jefa de Gobierno se ha opuesto.

Con la reunión de anoche, el encuentro previsto para hoy es una incógnita. La reunión que encabezó el Presidente López Obrador tuvo una duración aproximada de una hora y media.

A la salida del encuentro, el mandatario rechazó hacer algún comentario sobre lo que abordó en el encuentro y sólo dijo que lo hará “mañana en la mañana”.

También Sheinbaum Pardo, Ebrard Casaubon y López Hernández evitaron hacer declaraciones a la salida del encuentro. “Mañana hablo con ustedes”, comentó el titular de Relaciones Exteriores.

Monreal Ávila señaló que se platicó sobre la necesidad de mantener la unidad, la cohesión, el ejemplo del Estado de México; es imprescindible para lograr la victoria en el 2024. Fue una reunión de buen humor; el Presidente se mostraba muy afable, en un ambiente de compañerismo y camaradería”, dijo.

Los gobernadores de Oaxaca, Salomón Jara, y de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, coincidieron en que se trató de una reunión en la que se remarcó la unidad que prevalece dentro del partido guinda.

PROCESO EN MARCHA. Este lunes comenzó el proceso por el cual Morena definirá a su candidata o candidato presidencial, con la preparación de reuniones del dirigente nacional de Morena con los seis aspirantes ya definidos.

Mario Delgado declaró que, a partir de este lunes, comenzaría con llamadas para concretar una agenda con los presidenciables de su partido y conversar sobre la ruta que habrán de seguir.

Refirió que es posible que entre el 6 y 7 de junio tenga dicho el mensaje a cada corcholata, para dar paso a la reunión de la dirigencia de Morena con los aspirantes y plantear las propuestas.

Por lo pronto, el próximo domingo 11 de junio el Consejo Nacional de Morena analizará las propuestas de las corcholatas para elegir al candidato de este partido. Entre el 15 y 30 de junio se emitirá la convocatoria acordada por los aspirantes, y en la primera semana de julio se realizará el periodo de registro.

Además, está por definirse el día, que puede ser entre julio y agosto, en el que se realizará la primera encuesta, mientras que la segunda se realizaría en el mes de septiembre u octubre, y los candidatos Gerardo Fernández Noroña, del PT, y Manuel Velasco, del PVEM, podrán participar, a decir del dirigente del partido guinda, “aunque no sean de Morena, pero, como todos, sus perfiles serían evaluados”.

“Ni dedazo ni señales” para elegir abanderado



El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no meterá la mano en el proceso de selección del candidato presidencial de Morena, proceso que se llevará a cabo dentro de un año exactamente y que iniciará esta semana con la reunión del presidente de este partido y los precandidatos, por lo que no habrá “dedazo” ni “señales” hacia los aspirantes.

“Van a ser los ciudadanos los que van a decidir. Y hay todavía quienes no lo creen, incluso hasta gente cercana: ‘No, no, no; a la hora de la hora, tú vas a inclinar la balanza’. No. O ‘estamos esperando una señal’.

“Te vas a quedar esperando, primo hermano. Entonces, esos son los cambios. Y avergüenza cuando un gobierno utiliza el presupuesto, compra publicidad —eso sí lo puedo decir— a los medios, hacen su agosto cada vez que hay campaña, su agosto. No voy a hablar más, pero cada día les va a costar más trabajo conseguir publicidad, porque ya por ese método de manejo de la publicidad se impusieron gobiernos que le hicieron mucho daño al país”, advirtió el Presidente.

Asimismo, acusó que en el pasado se eligió a presidentes con base en estrategias mercadotécnicas, como si los políticos fueran productos.

“Es como introducir un detergente al mercado, un producto chatarra con mucha publicidad: ‘Mira cómo queda todo si usas este detergente, rechinando de limpio’. ‘Este es inteligente, es trabajador, es honesto, tiene muy buen carácter, es simpático, se ríe, es hasta guapo o guapa’.

“Y ahí van, y ahí van, y ahí van, y todo, pura hipocresía. Entonces, ya eso ya no”, aseguró el Presidente.

Agregó que es necesario que cada vez se destierren las prácticas ilegales y tramposas en que incurrieron en el pasado los partidos políticos.

“Necesitamos desterrar todas esas prácticas antidemocráticas: la calumnia en los medios supuestamente de información, los pactos de las cúpulas económicas con partidos políticos, la entrega de dinero de la oligarquía a candidatos.

“El que se reciba dinero del extranjero también con esos propósitos y, desde luego, desterrar por completo la compra del voto, la intimidación, el uso del presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos, el acarreo, la falsificación de las actas, el relleno de las urnas, el que votan los muertos o que votaban, el dedazo, el tapado, la imposición.

“Barrer con todo eso, acabar con todo eso. Y eso aplica para todos y para los partidos en la selección de sus candidatos. No es que yo voy a poner al candidato de Morena, no, no va a haber dedazo, va a ser la gente”, ofreció el mandatario.

En opinión de López Obrador, los medios de comunicación juegan un papel importante como difusores de los mensajes de los políticos, pero muchos engañan a sus públicos con falsas poses de independencia.

“Que no se quieran colar como independientes, que no se quieran posicionar como que son independientes.

“El bloque conservador en México no sólo lo integran los partidos con esas características, sino también medios de información y también intelectuales.

“No son ajenos, son parte de un modelo conservador, de derecha”, afirmó.

Cambio a Estatutos, “sólo en un Congreso Nacional”



La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su defensa de la encuesta como método para elegir al candidato presidencial de Morena y, en alusión a la propuesta que prevé hacer Marcelo Ebrard, dijo que una reforma a los Estatutos sólo se puede hacer mediante un Congreso Nacional.

“Si quisiera hacer cambios en los estatutos, tendría que llamarse a un Congreso Nacional y los términos de la elección a representantes populares con muy claros, debe haber una encuesta”, enfatizó.

La Jefa de Gobierno declaró que con el triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México gana todo el movimiento de Morena y todo el país, pues se fortalecen los procesos democráticos.

La mandataria agregó que para el Estado de México “es un momento histórico”, ya que es el estado con la mayor lista nominal, con más población y es la primera vez que hay una alternancia en el poder.

A pregunta expresa sobre el hecho de que se mantiene arriba en las encuestas, Sheinbaum Pardo respondió: “Es tiempo de mujeres, ya lo vimos ayer (el domingo) con Delfina, y de la Cuarta Transformación”.

Añadió que en su momento Delfina Gómez y ella trabajarán en conjunto para impulsar proyectos en materia de movilidad en la zona metropolitana y otros temas.

“Ella va a hacer una gira por los 125 municipios del Estado de México, quedamos en platicar para trabajar en algunos temas de cómo se ha trabajado en la ciudad, con gusto colaboraría con ella”, reiteró.

Respecto a lo que comentó en días pasados el dirigente del PAN, Marko Cortés, en el sentido de que ninguna corcholata va a ser candidato de la oposición, resaltó que nadie de los aspirantes del guinda planea irse con la alianza opositora.

Oposición define método para elegir a candidato presidencial en 20 días



Dentro de tres semanas, hacia el final de junio, la alianza Va por México habrá definido el método por el cual designará a su candidato o candidata para contender por la Presidencia de la República, pues a pesar de la derrota en el Estado de México, pero con el “carro completo” en Coahuila, continuará unida y asegura que “es posible ganar”.

Los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) se calificaron ayer como competitivos para hacer frente a Morena, ya que al sumar los votos obtenidos en ambos estados, aseguraron estar “parejos” al haber recibido alrededor de 3.5 millones de los más de siete que se emitieron.

“¿Esto qué nos quiere decir? Que se puede, que es posible ganar la Presidencia de la República. ¿Esto qué nos dice? Que la coalición, le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste, que la coalición sí es potente, sí suma, así como sumó en el 2021 para hoy tener al menos las fuerzas que estamos aquí, 200 diputados federales y cuidar la Constitución; la coalición también fue muy efectiva en la elección”, dijo el líder panista Marko Cortés en conferencia.

Por ello, los dirigentes de oposición señalaron que a partir de este lunes comenzaron a construir el método por el cual designarán a la persona que los abanderará en la contienda presidencial, y los detalles de lo que acuerden serán dados a conocer en los próximos días, teniendo como límite el próximo 26 de junio.

Como encomienda especial para las secretarias generales, Cortés Mendoza indicó que ellas deberán apoyar en el acercamiento con la diversidad del país y así identificar los retos a enfrentar rumbo al 2024, como la reconstrucción del sistema de salud y el combate a la inseguridad y la corrupción.

El panista dijo que los trabajos consisten en la instalación de la mesa de trabajo, en la que la alianza se reunirá con diversos actores de la sociedad civil para buscar “una coalición más potente, incluyente, más abierta y competitiva”.

Los tres responsabilizaron al abstencionismo y a Movimiento Ciudadano de la derrota en el Estado de México.

Luego de mencionar que más del 50 por ciento de mexiquenses no emitieron un sufragio y de reclamar que los emecistas no se sumaran a la alianza, Marko Cortés Mendoza consideró que los resultados pudieron ser otros.

Aseguró que “nos pongan a quien nos pongan, la coalición va a ganar”, pues mencionó que “tenemos con quién” y que no importará si el Presidente de la República “elige” a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López o Ricardo Monreal como candidatos de Morena, ya que los cuatro se han visto involucrados en polémicas que impactaron la seguridad, la vida y la política de México.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, agregó que en la alianza se abrirán las puertas para ampliar la fuerza de la oposición en el 2024, pero esto no significará entrada para quienes salgan del movimiento de la 4T, pues “ningún retazo de Morena tendrá cabida en Va por México”.

“Por eso, siempre estarán abiertas las puertas para ampliar la coalición, pero tenemos que construir y que se sumen a esta coalición, construida siempre con los ciudadanos, y lo queremos decir: el perfil que represente a la coalición Va por México, será un perfil de nuestros partidos y de la sociedad civil”, dijo.

Además, afirmó que las elecciones del 2024 no serán las últimas en las que PRI, PAN y PRD irán juntos y, por ello, insistirán en crear un método equitativo y que dé representatividad a las y los ciudadanos.

Sobre la ruta que la alianza emprendió desde ayer, agregó que se incluirán recorridos por las 32 entidades federativas para acercarse a las militancias y diversos sectores como defensores de derechos humanos, ejidatarios, migrantes y la comunidad LGBT+.

En cuanto a la pérdida del bastión priista que representa el Estado de México, dijo que los resultados también fueron producto de operaciones “fraudulentas” dirigidas por el Presidente y Morena, las cuales no sólo se consignaron en medios, sino ante las autoridades electorales.

Aunque calificó como “patética” la participación de Movimiento Ciudadano en las elecciones de Coahuila por obtener poco más del dos por ciento de votos y reiterar la acusación en el sentido de que “jugó” para Morena, hizo un llamado a que se sume a la coalición Va por México.

El dirigente nacional del sol azteca, Jesús Zambrano, coincidió en señalar fraudes durante la jornada del domingo y que Morena “operó” para desincentivar la participación ciudadana”.

“No pudimos enfrentar exitosamente la estrategia de una elección de Estado, que fue la que se echó a andar desde hace ya varios meses y se puso en operación más activamente durante los dos meses de campaña, utilizando los programas sociales como dádivas a cambio de votos, la compra de votos desde el sábado y todavía ayer, como se evidenciaron con algunas denuncias”, declaró el perredista.

MC revira: no se subirá al “Titanic” de la alianza



Tras mencionar que los resultados electorales de ayer confirman el acuerdo entre PRI y Morena que vaticinó meses atrás, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, refrendó la negativa de su partido a sumarse a la alianza Va por México y ratificó que buscará por su cuenta la Presidencia de la República en el 2024.

Al anunciar el arranque de los trabajos para definir la “agenda ciudadana” con la que también designarán a su candidata o candidato, el emecista descartó aliarse con el PAN y el PRI, ante los “ataques” que éstos han hecho en contra de su partido.

“Es un agravio permanente del PRIAN en contra de Movimiento Ciudadano… ¿Cómo nos vamos a sentar a platicar con ellos? Además, nos ofenden por no ir con ellos, nos ofenden los que nos quisieran llevar. Han fracasado una y otra vez y quieren que nosotros nos subamos al Titanic, quieren que nuestro acuerdo sea en el fondo marino, donde se está depositando su barco lleno de cuarteaduras.

“Eso no es posible, nos quieren de violinistas en su orquesta imaginaria y ellos no le han dado solución al pueblo de México. Tuvieron su oportunidad y fallaron, y Morena va a perder porque le está fallando al pueblo de México”, dijo.

Además, mencionó la existencia de una diferencia entre el PRI y su dirigente nacional, Alejandro Moreno, pues dijo que él, como emecista, cuenta con más “amigos” dentro del tricolor que el propio presidente de ese partido.

Señaló que el problema de la alianza es que se ha concentrado en combatir al Presidente de la República y que, ante esto, le han seguido el juego por conducir sus acciones con base en lo que él dicta.

“Es que ellos ganan más embajadas que gubernaturas, ellos lo saben. Claro que hay un contubernio y la única fuerza política que está verdaderamente enfrente de Morena somos nosotros, y por eso les puedo decir sobre la construcción que se viene, porque tiene que haber un realineamiento real de las fuerzas”, dijo.

Dante Delgado insistió en que el PRI hizo acuerdos electorales con el Gobierno federal para que Morena obtuviera el Estado de México y mantener un “mensaje de imbatibilidad”.

Tras mencionar que actualmente Movimiento Ciudadano gobierna dos estados con mayor población e impacto económico que los que controla PAN o PRI, manifestó su confianza en contender en solitario.

“Da mucha pena que el gobernador que ahora ganó, tenga que soportar lo que dice Alito Moreno porque ellos van a gobernar el 4.9 por ciento de la población nacional.

“Movimiento Ciudadano va a gobernar 14 millones 132 mil y el PAN tiene 14 millones 598 mil, nada más que la aportación de los estados (que gobierna) de Yucatán, Querétaro, Guanajuato, Chihuahua y Aguascalientes tienen el PIB de 11.7 por ciento y Movimiento Ciudadano tiene el 15.6 por ciento del PIB nacional.

“Durango y Coahuila (del PRI) aportan el 4.9 por ciento del PIB; entonces, están desesperados y quieren seguir engañando a la gente”, mencionó.

Por ello, adelantó que durante junio y julio sostendrán reuniones con diversos sectores y buscarán mayor acercamiento con la sociedad civil para construir una agenda y, hacia finales de julio, anunciar el inicio de su movimiento.

Este año, Morena gobernará a siete de cada 10 en 23 entidades



Con el triunfo en el Estado de México, la coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena, PVEM y PT, gobernará este mismo año 23 entidades, donde habitan siete de cada 10 mexicanos, mientras que la coalición Va por México lo hace en siete entidades y Movimiento Ciudadano (MC), en dos.

El nuevo mapa geopolítico acentuó el tono guinda del que se ha pintado el país en los últimos años, desde el centro hasta el sur, con la excepción de Yucatán, que se mantiene como un reducto del albiazul, y Morelos, gobernado por el Partido Encuentro Social, que carece de registro nacional, pero cuyo gobernador está alineado con la Cuarta Transformación.

En el Bajío y norte del país conservan su hegemonía los partidos llamados “grandes”, pues Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato se mantienen como bastiones panistas. El PRI controla Durango y Coahuila; el PVEM, San Luis Potosí, y MC tiene Jalisco y Nuevo León.

Todo el litoral del Océano Pacífico, con excepción de Jalisco, son gobiernos de Morena, y en el del Golfo de México sólo Yucatán no es guinda.

Esto significa que Morena y sus aliados gobiernan el 72.12 por ciento del territorio nacional, donde viven 90 millones 878 mil 235 personas, mientras que el PAN y el PRI gobiernan a 21 millones de personas, es decir, el 16.66 por ciento del total nacional, y MC lo hace para el 11.21 por ciento de la población.

Si se suman los mexicanos que gobiernan tanto la coalición Va por México como el partido naranja, suman 35 millones 135 mil 789 personas; es decir, al 27.88 por ciento de la población del país.

El PAN por sí solo gobierna a 16 millones 23 mil 775 personas (12.71 por ciento), mientras que el PRI lo hace con cuatro millones 979 mil 421 (3.95) y MC, 14 millones 132 mil 593 personas (11.21 por ciento).

Por el número de votantes que aparecen en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), es decir, que tienen la posibilidad de votar, la coalición Va por México gobierna entidades donde se registra el 27.92 por ciento de este listado, mientras que la coalición Juntos Hacemos Historia encabeza estados donde se asienta el 72.07 por ciento del listado.

Por partido, en las cinco entidades que gobierna el PAN está el 12.85 por ciento del electorado; en dos del PRI, 3.86, y en dos de MC, 11.20 por ciento.

Gráfico

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, asumió la dirigencia de ese partido en el 2018; desde entonces, ha perdido siete de las 12 gubernaturas en disputa. Un año después, el partido sólo tenía 10 entidades; en 2021, sólo gobernaba en ocho y para el 2022 se redujo a cinco.

Mientras tanto, Alejandro Moreno tomó las riendas de del tricolor en agosto del 2019, cuando el partido tenía 12 gubernaturas; en 2021 se redujo a cuatro y para el 2023 sólo gobierna, en coalición con el PAN y el PRD, dos entidades: Durango y Coahuila.

Para el analista político Macario Schettino, la pérdida del Estado de México no significa ningún cambio, porque en su opinión, desde el 2017, ya habían obtenido el triunfo y mucho más holgado.

“De hecho, en el 2017 ganaron el Estado de México más ampliamente que hoy, así que no, no hay ningún cambio”, estimó en entrevista con La Razón.

Lo que sigue para el 2024, dijo, es que los partidos de oposición enfrenten a un Morena mucho más grande, pero todavía con posibilidades de perder la Presidencia.

“Hoy, Morena es el partido más grande en México, con poco menos del 40 por ciento de intención de voto. Bueno, en realidad hay muchos partidos. Si Morena tiene un poco menos del 40 por ciento, los demás tienen más del 60, sería cuestión de ver cómo van a querer competir, eso todavía no lo sabemos y no lo vamos a saber, yo creo por unos meses”, señaló.

Schettino consideró que la oposición todavía tiene que decidir sobre su candidato, pero en el oficialismo esa aduana se resolverá muy fácil.

“En cuanto decida Morena, vamos a ver la recomposición importante; entonces, en ese momento ya la oposición se definirá y veremos en qué dirección se mueven las cosas; es decir, lo único que necesitamos saber es cuántos van a sumar y cuántos van a querer jugar solos, o cuántos quieren ir con Morena, pero en este momento, Morena sólo representa 40 por ciento del voto”, aseguró.