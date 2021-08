AMLO critica a legisladores por no aprobar ley reglamentaria de revocación de mandato

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador criticó a los legisladores por actuar, de manera mal intencionada y deliberada, al no incluir la aprobación de la ley reglamentaria para la revocación de mandato en el periodo extraordinario de sesiones de las cámaras de Diputados y Senadores.

Por lo anterior, AMLO hizo un llamado respetuoso a los legisladores de todos los partidos para que resuelvan en lo inmediato esta legislación, así como la ley reglamentaria para la eliminación del fuero al Presidente de la República porque ya pasó mucho tiempo.

"Me entero que ayer los senadores se reunieron para convocar al desafuero de dos legisladores (Saúl Huerta y Mauricio Toledo) pero no incluyen en el orden del día lo de la aprobación de la ley para llevar a cabo la revocación del mandato, la reglamentaria. ¡Imagínense!, cuánto tiempo ha pasado". Andrés Manuel López Obrador

lee más Alistan iniciativa sobre revocación de mandato

AMLO: "Ahora resulta que los legisladores no quieren la revocación del mandato"

"Ahora resulta que los legisladores no quieren la revocación del mandato, pero todos en general; o no se han enterado de que hace falta la aprobación de esa ley reglamentaria, porque si no existe aunque esté en la Constitución no se va a poder llevar a cabo la revocación del mandato, y esto es con malas intenciones, o sea, es deliberado", acusó.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, AMLO cuestionó la actuación de los senadores y diputados que no quieren aprobar en un periodo extra dichas leyes reglamentarias.

"Ya se está terminando esta legislatura y resulta que no incluyen tampoco la aprobación o no aprobación de esta otra ley (eliminación del fuero). Entonces, ¿de qué se trata?", subrayó.

AMLO pide a los legisladores eliminar por completo el fuero presidencial

López Obrador criticó que los legisladores le tengan miedo a que se le pregunte al pueblo sobre la continuidad o no del Presidente de la República, e incluso al ejercicio mismo de la democracia.

"No son demócratas, tiene que ver con que algunos ni siquiera se han enterado que hace falta la aprobación de esa ley para que el primer domingo de abril del año próximo, la gente pueda decidir si me quedo o me voy, si me mantienen la confianza o me quitan la confianza". Andrés Manuel López Obrador

AMLO recordó que planteó que el Presidente no contara con fuero, pero sólo aprobaron la reforma constitucional para este caso después de insistir a los legisladores, pero nada más determinaron que sea por delitos de traición a la patria o por corrupción, por lo cual falta la norma reglamentaria.