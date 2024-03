AMLO critica a PJ por absulución de agresor de menor

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó de nuevo en contra del Poder Judicial (PJ) al asegurar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “no es de justicia, sino de derecho, y por lo general, de chueco”, tras el caso del juez Manuel Martínez que absolvió al presunto agresor sexual de una niña de cuatro años en el Estado de México.

En la conferencia, acusó que el bloque conservador es el que tiene bajo control al PJ, por lo que sus jueces, ministros y magistrados, se dedicaron a defender los intereses de unos cuantos y no del pueblo.

“Ahora, con lo que sucedió con lo de la niña, no es un asunto -decía yo- sólo de que defiendan los intereses de grupos y que no defiendan al pueblo, no, es un asunto más complejo que tiene que ver con la abogacía.

“Por eso no le queda lo de Suprema Corte de Justicia, porque no es de justicia, si acaso de derecho, y por lo general de chueco, pero justicia no, porque llega hasta, en el mejor de los casos, el derecho, y ahí es donde empiezan con las interpretaciones”, dijo.

No le queda lo de Suprema Corte de Justicia, porque no es de justicia, si acaso de derecho, y por lo general de chueco, pero justicia no, porque llega hasta, en el mejor de los casos, el derecho

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Indicó que los jueces, magistrados y ministros se agarran de cualquier pretexto en las averiguaciones para “cometer sus fechorías”, por lo cual, insistió, el Poder Judicial está “podrido”. Ante esto, López Obrador consideró que la única manera de resolver este tipo de situaciones es con democracia y reiteró que es necesario realizar una reforma al Poder Judicial para que sean los ciudadanos los que voten para elegir a sus integrantes.

El mandatario también defendió el nombramiento de Bertha Alcalde Luján al frente del ISSSTE, ya que es “una joven profesional, es abogada, con principios, con ideales, honesta”.

Sin pregunta de por medio, se refirió al cambio en el instituto tras la renuncia de Pedro Zenteno, quien, dijo, decidió buscar otro camino. Alcalde fue parte de la última terna que envió el Presidente para el cargo de ministra de la SCJN, tras la renuncia de Arturo Zaldívar.