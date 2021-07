AMLO critica racismo del activista René Bolio por insultar a empleado cubano

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el racismo y clasismo mostrado ayer por integrantes de derechos humanos que protestaron afuera de la embajada de Cuba en México, donde se confrontaron con personal de la sede, a uno de los que llamaron "negro" y "maricón".

"¡Es presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (René Bolio)!, declara eso, pero no sabe lo que dice porque es una formación, y no es él solamente, a eso es lo que me refiero cuando hablo de la necesidad de un cambio", dijo.

lee más Manifestantes y funcionarios de la Embajada de Cuba en México se enfrentan a golpes

En conferencia de prensa mañanera, AMLO pidió que se transmitiera un video donde se da el enfrentamiento entre los manifestantes, a quienes llamó conservadores, y los encargados de seguridad de la representación diplomática caribeña.

"Estoy seguro o es posible que este señor esté preparado académicamente, que tenga licenciatura, maestría o sea considerado como gente de bien, pero su clasismo, su racismo lo trae a flor de piel, pero no es el caso, es un comportamiento general, eso no debe ser un modelo a seguir", insistió.

Por lo anterior, AMLO insistió en que es "necesaria" una nueva clase media donde se tengan ingresos satisfactores básicos para vivir con fraternidad, respeto, moral y ética, "ése es el ideal para vivir en una sociedad mejor".