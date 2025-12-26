INAPAM: ¿Quiénes deben renovar su credencial en 2026? | PASO A PASO

¿Hay que renovar la credencial del Inapam? Esto sabemos.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) apoya a las personas de la tercera edad con diferentes beneficios, siendo uno de los más conocidos la Tarjeta Inapam, con la que es posible acceder a descuentos y otros apoyos económicos.

La tarjeta del Inapam se entrega a personas adultas mayores a partir de los 60 años. Con ella, los beneficiarios pueden acceder a descuentos en tiendas, servicios de salud, gratuidad en transporte público y otros apoyos en favor de mejorar su calidad de vida.

Tarjeta Inapam ofrece beneficios a adultos mayores. ı Foto: Especial.

Sin embargo, hay casos como la Tarjeta del Bienestar que cuentan con una expiración y deben renovarse cada cierto tiempo. Pero, ¿es lo mismo con la credencial del Inapam? ¿Se debe renovar? Y, de ser así, ¿quiénes deben hacerlo en 2026? Te contamos.

¿Se debe renovar la credencial del Inapam?

Cumplidos los 60 años de edad, las y los mexicanos pueden acercarse a su Módulo del Bienestar más cercano para tramitar su credencial del Inapam y gozar de los beneficios que ofrece.

Aspecto de la credencial Inapam. ı Foto: larazondemexico

Una vez aceptado el trámite, se expide la credencial, con la que inmediatamente se podrá disfrutar de los servicios antes mencionados.

Pero, ¿esta credencial cuenta con fecha de expiración? La respuesta es: no, la credencial del Inapam no expira, y el plástico que recibas podría durar toda la vida si lo conservas bien.

Sin embargo, hay algunos casos que SÍ requieren reposición de la credencial. Es decir, deberás tramitar una reposición si:

Cuentas con una credencial muy antigua, especialmente si aún dice INSEN

La tarjeta está deteriorada y no se lee bien

Cambiaron datos como corrección del nombre o cambió el domicilio

Perdiste tu tarjeta o te la robaron

Cumples 60 años en 2026 (trámite por primera vez)

Mexicanos mayores de 60 años tienen el derecho de obtener la credencial del INAPAM ı Foto: larazondemexico

Algunas autoridades locales han sugerido que las tarjetas emitidas antes de 2018 podrían requerir una actualización para integrarse al ecosistema del Bienestar (impulsado desde la administración anterior). Sin embargo, oficialmente todas las versiones del Inapam siguen siendo reconocidas si están en buen estado.

Entonces, ¿qué necesito para tramitar la renovación de mi credencial del Inapam?

Si estás en alguno de estos casos, entonces sigue este PASO A PASO para tramitar la renovación de tu credencial del Inapam.

Primero, reúne los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente : INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar

Acta de nacimiento : Que sea legible

CURP : Impresión reciente

Comprobante de domicilio : No mayor a 6 meses (luz, agua, teléfono o predial)

Fotografías : 2 fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color), sin lentes, de frente y en papel fotográfico. Nota: En muchos Módulos del Bienestar ya te toman la foto digital ahí mismo, pero se recomienda llevarlas por si acaso

Teléfono de contacto: Un número propio y uno de un familiar para casos de emergencia

Una vez que los tengas, sigue estos pasos:

Ubica tu módulo : El trámite se realiza en los Módulos de Bienestar. Puedes localizar el más cercano a tu domicilio en la página oficial gob.mx/bienestar

Horarios : Generalmente atienden de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas

Entrega y Cotejo : Presentas tus documentos. El personal revisará los originales y se quedará con las copias

Captura de datos : Se registran tus datos en el sistema nacional

Entrega inmediata: Si el módulo cuenta con el equipo de impresión en ese momento, te entregan tu credencial el mismo día

