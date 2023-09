AMLO critica a Xóchitl por idea de privatizar a Pemex

Sin mencionar su nombre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la propuesta de la panista Xóchitl Gálvez de privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex), en caso de ganar la elección de junio de 2024, lo cual es reflejo de un pensamiento conservador.

“Imagínense que la señora dice que va a privatizar Pemex, me ayuda si dice, no puedo mencionar las palabras aquí (huevones, rateros y pen…s), o que los de Chiapas no trabajan más de ocho horas. O que quiere su asesor principal, (Vicente) Fox, acabar con los programas sociales como la pensión a los adultos mayores”, aseveró AMLO.

#ConferenciaPresidente | Viernes 8 de septiembre de 2023. https://t.co/zQ1fwHFaLf — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 8, 2023

AMLO dijo que no está de acuerdo en que se continúe con el modelo anterior de privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo cual manifestó que defenderá sus principios e ideales de tener un gobierno austero que vele primero por los pobres.

“Sí voy a seguir hablando de que no debe haber un funcionario que gane tres, cuatro y cinco veces más que el presidente”, indicó durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Mencionó que entiende la postura de la senadora panista porque “es el pensamiento conservador, no sólo en Fox, son muchos, millones, y tenemos que entendernos, comprendernos. Ese es un pensamiento que viene de lejos, hay mucho racismo, clasismo y mucha discriminación”, añadió AMLO.

En ese contexto, López Obrador criticó el registro del actor Eduardo Verástegui para la Presidencia de la República como candidato independiente, que solicitó el jueves ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Ayer se inscribió otro representante del conservadurismo, con todo respeto, o sea que van a tener bastantes”, afirmó AMLO.

Verástegui expuso el jueves en sus redes sociales que busca erradicar la corrupción y la impunidad en nuestro país.

“Mi lucha es por la vida. Mi lucha es por la libertad. Ya es hora de sacar a los mismos de siempre del poder. Nuestro país necesita una nueva forma de hacer política, para erradicar la corrupción y la impunidad”, escribió.

