AMLO acusa a ministra Norma Piña por contratar a allegado de Genaro García Luna

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña contrató recientemente a uno de los “brazos derechos” del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; advirtió que será investigado para establecer si no está vinculado con algún delito.

“Me dicen que acaba de contratar la señora presidenta a uno de los más cercanos de (Genaro) García Luna, que por cierto se va a tener que investigar si no está involucrado en delitos o no está en carpetas de investigación”, afirmó AMLO.

AMLO mencionó que se trata de Ricardo Márquez Blas, quien estaba en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad con García Luna, “era de los más importantes y lo contrató la señora, que no sé qué cargo le dieron, es para seguridad”, declaró mientras se tocaba la reja del lado derecho.

Durante la conferencia de prensa mañanera en el puerto de Acapulco, dijo que la información se la hicieron llegar los mismos trabajadores del Poder Judicial que no están de acuerdo con los sueldos de más de 700 mil pesos, así como privilegios de los ministros.

“No les gusta a los conservadores que la presidenta de la Suprema Corte contrató, acaba de darle trabajo a uno de los brazos derechos de García Luna en el Poder Judicial. Ya les voy a dar la información porque todo tengo que andar pidiéndole a la gente que me ayude.

“Ya no hay espionaje, nada más inteligencia, y nada más me informa la gente, los mismos trabajadores del Poder Judicial que esos no son tratados como los de arriba que llegan a ganar hasta 700 mil pesos mensuales”, dijo AMLO.

AMLO explicó que los empleados del PJF no están de acuerdo con los abusos que se presentan en los jueces, magistrados y ministros.

