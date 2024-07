AMLO cuestiona a opositores por tema de sobrerrepresentación de Morena

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó en contra de los opositores porque no quieren acatar la Constitución al no reconocer la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso obtenida en la pasada elección, cuando en el pasado, agregó, tuvieron las mismas reglas y no dijeron nada.

MÁS INFORMACIÓN Se calienta debate: la aún titular de Segob defiende mayoría de la 4T

Si hay algo que está muy claro en la Constitución, pero que además hay antecedentes porque cuando ellos dominaban en el gobierno y desde luego en el Poder Legislativo, ellos hicieron las leyes que les convenían y como se olvidaron en cambiarlas y siguen esas mismas leyes, ahora que ya no les convienen ya no las quieren respetar AMLO

AMLO destacó que hasta se les dio la oportunidad a los opositores con la reforma electoral propuesta hace unos años para arreglar el tema de la sobrerrepresentación porque “no queremos que haya antidemocracia en el país, pero “¿y qué hicieron?, votaron en contra para mantener lo que ellos habían aprobado en la Constitución”.

AMLO explicó que si hay 300 distritos electorales federales y el movimiento de transformación gana 85 por ciento, “¿por qué no va a tener mayoría calificada”. Agregó que el bloque conservador obtendría entre 10 y 12 por ciento, mientras que Movimiento Ciudadano alrededor de 3 y 4 por ciento.

AMLO dijo que los opositores hacen el ridículo con esta posición de cuestionar la supuesta sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, además de que el interés de fondo es evitar la reforma al Poder Judicial para seguir teniendo jueces a modo que benefician a miembros del crimen organizado y delincuentes de cuello blanco.

Ese es el fondo de todo, pero nunca los había visto tan descarados, tan deshonestos, enseñando el cobre. Siempre me ha parecido gente, con todo respeto, de pocos principios o sin ideales, oportunistas, corruptos, inmorales, pero se cuidaban y ahora están completamente descarados, están queriendo que se viole la Constitución AMLO

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR